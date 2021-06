Isola dei Famosi 2021, vince Awed. Valentina Persia al secondo posto

08 giugno 2021 a

a

a

Awed vince L'Isola dei Famosi 2021. Nella finalissima in diretta dall'Honduras, l'ultima puntata del reality di Canale5 ha visto infatti per la prima volta la proclamazione del vincitore direttamente sull'isola a causa delle norme anti Covid, beffata Valentina Persia.

Hanno così avuto ragione i bookmakers che davano Awed il favoritissimo della finale. Il ragazzo campano nella finalissima ha dovuto superare lo scoglio del primo televoto, per poi volare verso il primo posto anche grazie a buoni piazzamenti nelle varie prove. Poi la vittoria grazie al pubblico con Awed che non ci crede e si mette le mani in faccia dallo stupore. L'ultima puntata ha visto sei naufraghi arrivata alla finale. Il primo eliminato, sesto classificato, è stato Matteo Diamante. Poi a suon di televoti - intervallati da prove - è stata stilata la classifica che ha visto al quinto posto Beatrice Marchetti. Al quarto invece Ignazio Moser, mentre sul podio - al terzo posto - è salito Andrea Cerioli.

Awed, all'anagrafe Simone Paciello, è uno youtuber molto famoso nel mondo del web. Ma chi è Awed? Originario di Aversa, 24 anni, Simone ha debuttato su Youtube a 16 anni: Boldi lo ha notato e lo ha fatto partecipare al cinepanettone Natale al Sud. Ha poi pubblicato il libro Penso ma non penso, inciso due brani musicali con Fedez e J-Ax. E ora il reality. Fidanzato con Ludovica Bizzaglia, professione attrice e scrittrice, si sono conosciuti proprio sul set di Un Natale al Sud. Dopo essersi lasciato con Ludovica Bizzaglia, Awed si è visto attribuire diversi flirt (Giulia Penna e Giulia De Lellis), alcuni dei quali smentiti. In questo momento, però, Awed si è dichiarato single.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.