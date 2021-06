Ilary Blasi, il look della finale: orecchini giganti e abito di gala. Dettagli e marchi

07 giugno 2021 a

a

a

Ilary Blasi è stata assoluta protagonista di questa edizione de L'Isola dei Famosi, anche con i suoi look sempre affascinanti e mai banali. La conduttrice del reality di Canale5 ha regalato, in ogni serata, abiti indimenticabili, che hanno lasciato il segno. Soprattutto nel popolo di Twitter sempre molto attento a commentare i vari outfit della moglie di Francesco Totti. Ha sempre rubato la scena Ilary con la sua spontaneità, la sua bellezza e la sua ironia - sempre al limite di qualche gaffe - che ha conquistato ancora una volta tutti.

Ignazio Moser, proposta di matrimonio a Cecilia? Per ora un cane e la nuova casa

Ilary per l'ultima puntata ha scelto un abito di gala, che le ha lasciato le spalle nude dando così ampio spazio ai dettagli del viso. L'abito è Nervi Milano, brand che lady Totti ha già indossato in precedenza. Ma nella puntata andata in onda stasera, lunedì 7 giugno 2021, l'attenzione sui social in particolare si è concentrata in particolare sugli orecchini. Piuttosto chiacchierati in particolare su Twitter. I gioielli indossati da Ilary sono molto vistosi per la forma - tipo lisca di pesce - per la luminosità che ricorda un po' Natale e per la grandezza (davvero ingombranti, dal lobo delle orecchie sino alla clavicola) che hanno portato Ilary a tenere i capelli raccolti e metterli così bene in mostra. Il marchio è Bozart Bijoux e anche in questo caso non si tratta di una prima volta. Le scarpe, come sempre, sono invece Le Silla.

Isola dei Famosi 2021, chi sono i sei finalisti: Awed favorito secondo i bookmakers

Ilary ha sempre fatto parlare del suo look ma ora è arrivato il momento di un po' di relax dopo un'edizione non proprio fortunatissima dal punto di vista dello share dei telespettatori. Al termine del reality show Ilary si concederà una pausa dalla tv per trascorrere le vacanze al mare con la sua famiglia, come di consueto a Sabaudia.

Valentina Persia, il seno rifatto a quasi 50 anni: "O mi gioco le carte ora o mai più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.