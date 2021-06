Ignazio Moser, proposta di matrimonio a Cecilia? Per ora un cane e la nuova casa

07 giugno 2021 a

"I progetti con Cecilia? Il nostro rapporto è stato molto esposto pubblicamente, ma vogliamo proteggerlo in realtà. Abbiamo tanti progetti insieme, a iniziare dalla nuova casa che avremo tra poco. E poi altre cose che non vedo l'ora di raccontarle" dice in diretta Ignazio Moser nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale5. La conduttrice però è curiosa, ben spalleggiata da Elettra Lamborghini opioninista in studio. "Non fate le pettegole" dice di rimando il figlio del grande campione di ciclismo Francesco, vincitore di un Giro d'Italia, di tre Parigi-Roubaix tra le tante altre cose e autore del record dell'ora che ha fatto la storia. Ignazio, che ha provato a intraprendere la strada del padre, ha preferito però la televisione. E l'esperienza all'Isola gli sta dando ragione. E' stato uno dei protagonisti e la finale lo certifica.

La presenza poi in Honduras di Cecilia Rodriguez, la sua fidanzata nonché sorella di Belen, lo commuove. La bella argentina vince la sfida con la fidanzata di Andrea Cerioli e così potrà incontrare Ignazio ben prima dell'esito della finale. Intanto Ilary ed Elettra incalzano il naufrago sui progetti futuri della coppia, spingono per il grande annuncio che invece l'ex ciclista vuole tenere segreto. E non molla la presa.

Così quando sempra per vacillare riesce a trovare una formula per schivare l'annuncio importante ma lasciarlo comunque sospeso: "E' arrivato il momento di fare le cose sul serio, sarebbe anche l'ora. In realtà arriva anche un cagnolino nuovo. Si chiamerà Ercole" lasciando però intendere che al ritorno dall'Honduras il buon Ignazio potrebbe infatti andare oltre alla casa nuova con Cecilia. Chissà magari il matrimonio anche se in studio Elettra fa il tifo per un bambino: "Il cagnolino? Io pensavo a un pannolino semmai" tra le risate.

