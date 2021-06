Isola dei Famosi 2021, chi sono i sei finalisti: stasera in tv 7 giugno su Canale5

07 giugno 2021 a

Stasera in tv, lunedì 7 giugno 2021, ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2021, il reality in onda su Canale5 (dalle ore 21,30) e condotto da Ilary Blasi. Tutto pronto per la finalissima. Chi può vincere questa edizione? Sono sei i naufraghi finalisti che si contenderanno il primo posto. Sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. Gli ultimi due però sono già al televoto e uno di loro all'inizio della puntata sarà immediatamente eliminato.

Andrea Cerioli, 32 anni, è un ex corteggiatore prma e poi tronista di Uomini e Donne, ha partecipato ad altri reality di Mediaset come Temptation Island Vip e Grande Fratello. Ora fa l'influencer. Ignazio Moser, 28 anni, figlio del grande campione di ciclismo Francesco, dopo aver intrapreso anche lui la carriera da ciclista professionista l'ha abbandonata e dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. E' fidanzato con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Valentina Persia, 49 anni, è una comica e imitatrice diventa famosa partecipando da concorrente (e poi da conduttrice) di La Sai l'Ultima?. Beatrice Marchetti, 25 anni, è una modella affermata mentre Awed, 24 anni, è un popolare youtuber che ha anche avuto un'esperienza da attore. Infine Matteo Diamante, 32 anni, ex corteggiatore a Uomini e Donne ha poi partecipato a La Pupa e il Secchione.

Per i bookmakers il vincitore dell’isola potrebbe essere Awed, quotato a 3,00. A seguire troviamo Matteo Diamante, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti, quotati a 3,50, Andrea Cerioli, quotato a 8,00, e Valentina Persia, quotata a 12. A commentare l’ultimo appuntamento stagionale del programma saranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. All'inviato Massimiliano Rosolino il compito di essere in prima linea: per la prima volta il vincitore sarà proclamato direttamente in Honduras. Non mancheranno sorprese e colpi di scena nell'ultima puntata con i naufraghi chiamati a superare ulteriori prove.

