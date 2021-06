Beatrice Marchetti, la modella aspirante attrice: l'amore segreto per Mathieu

07 giugno 2021 a

Beatrice Marchetti è una modella è e nella puntata di stasera de L'Isola dei Famosi - l'ultima del reality in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi - si giocherà le sue chance nella finalissima che oggi sancirà il vincitore dell'edizione 2021. Dovrà superare il vincente del primo televoto della serata (Awed contro Matteo Diamante), Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Valentina Persia.

Ma chi è Beatrice Marchetti? Lombarda (è originaria di Sebino, nel lago d'Iseo) 25 anni, la modella puntata dopo puntata - con un passaggio anche a Playa Imboscada - ha raggiunto la finale del reality dei naufraghi. La sua passione per la moda l’ha portata a sfilare sulle passerelle ed essere testimonial di importanti campagne nazionali e internazionali, recentemente anche sulla copertina di Donna Moderna. Attualmente vive a Milano e da poco si è cimentata nel ruolo di attrice al fianco di Riccardo Scamarcio e Tony Servillo nel film Loro di Paolo Sorrentino.

Beatrice Marchetti ha iniziato la sua carriera come modella e testimonial, facendo anche una collaborazione con Kiko, il noto marchio makeup low cost e Gioielli di Roberto Cavalli. L’agenzia che si occupa della sua immagina è la Brave Models. Come modella Beatrice è ormai affermatissima, mentre come attrice sta iniziando piano piano a farsi conoscere. Beatrice è fidanzata, ma sui social non ama mostrare il suo compagno. Sentimentalmente molto riservata, il suo fidanzato è un noto imprenditore nel settore delle automobili di lusso, Mathieu Magni. I due sono una coppia da diverso tempo e vivono insieme come ha da poco riportato Gabriele Parpiglia, giornalista che tutto sa del mondo dello spettacolo: “Lui è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca. I due sono innamoratissimi e da tempo convivono" ha scritto da poco.

