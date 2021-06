Valentina Persia, il seno rifatto a quasi 50 anni: "O mi gioco le carte ora o mai più"

07 giugno 2021 a

Valentina Persia è una comica italiana, finalista a L'Isola dei famosi 2021. In passato si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica dopo essere diventata madre di due gemelli. L'attrice ha sempre raccontato di aver sofferto di depressione post partum dopo aver visto il suo corpo cambiare radicalmente a causa della gravidanza. E in diretta durante una puntata di Domenica Live di qualche anno fa, si è collegata dalla struttura ospedaliera in cui era stata appena operata: per lei addominoplastica e modifica della forma del seno: "Il prossimo anno farò il tagliando dei 50 anni, o mi gioco le carte adesso o mai più”, aveva sottolineato con un pizzico d’ironia.

Valentina Persia, il parto a 43 anni dei gemelli Lorenzo e Carlotta: "Per me erano due estranei"

“Mi sono vista la pancia e mi sono uscite le lacrime perché ho visto una Valentina armonica come forse non ero mai stata”, aveva raccontato subito dopo l'operazione, visibilmente commossa. Pietro Lorenzetti, il chirurgo che ha realizzato l'intervento, aveva rilasciato queste dichiarazioni: “Abbiamo fatto un intervento combinato, tre interventi in realtà, è durato 4 ore - aveva detto -. Liposcultura dei fianchi, abbiamo tolto quasi 2 chili di grasso, abbiamo fatto un intervento di chirurgia combinata molto importante, si è già vista, sta molto bene, si è resa conto del cambiamento che ha avuto e che reputo molto importante, sia sul piano fisico che psicologico”.

Valentina Persia, l'amore per Salvatore morto prematuramente e la depressione dopo il parto

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2004 Valentina Persia ha subito un lutto importante. In quell'anno è morto il suo compagno Salvo, un architetto che era al suo fianco da quattro anni. Una tragedia che ha segnato non solo il suo quotidiano ma anche una parte della sua carriera. A 43 anni la donna di spettacolo è diventata mamma di due figli, i gemelli Lorenzo e Carlotta (2015) che sono nati grazie alla fecondazione in vitro. Dopo il parto l’attrice ha vissuto un periodo di forte depressione, una volta ripresa ha scritto un libro Questo bimbo a chi lo do Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma. Lunedì 7 giugno è protagonista nella finalissima de L'Isola dei famosi, su Canale5.

