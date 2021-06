Awed, da Youtube alla finale dell'Isola dei Famosi: l'amore per Ludovica e i flirt

07 giugno 2021 a

Awed, all'anagrafe Simone Paciello, è uno youtuber molto famoso nel mondo del web e nella puntata di stasera de L'Isola dei Famosi - l'ultima del reality in onda su Canale5 e condotto da Ilary Blasi - si giocherà le sue chance nella finalissima che oggi sancirà il vincitore dell'edizione 2021. Prima però dovrà superare il primo televoto della serata che lo vede immediatamente opposto da Matteo Diamante.

Ma chi è Awed? Originario di Aversa, 24 anni, Simone ha debuttato su Youtube a 16 anni: Boldi lo ha notato e lo ha fatto partecipare al cinepanettone Natale al Sud. Ha poi pubblicato il libro Penso ma non penso, inciso due brani musicali con Fedez e J-Ax. E ora il reality. Fidanzato con Ludovica Bizzaglia, professione attrice e scrittrice, si sono conosciuti proprio sul set di Un Natale al Sud. Dopo essersi lasciato con Ludovica Bizzaglia, Awed si è visto attribuire diversi flirt (Giulia Penna e Giulia De Lellis), alcuni dei quali smentiti. In questo momento, però, Awed si è dichiarato single.

A metà novembre del 2016, attraverso uno dei suoi video, Awed aveva presentato a tutti Ludovica Bizzaglia come la sua fidanzata. Poi, il 21 novembre 2017, sul profilo Instagram di Ludovica Bizzaglia è apparso l'annuncio della fine della storia. "Io e Simone Paciello non stiamo più insieme - era stata la dichiarazione social dell'attrice -. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio". Intanto l'ex naufraga Manuela Ferrera ha rivelato di avere avuto un flirt a distanza con il collega: “Io e Awed avevamo iniziato questa frequentazione epistolare, che non si era concretizzata per volontà di entrambi. Anche perché in quel periodo ero fidanzata". Awed aveva poi tentato il flirt con Vera Gemma ricevendo un sonoro due di picche.

