Andrea Cerioli, la gelosia di Arianna Cirrincione per quello scatto di lui in accappatoio | Foto

Andrea Cerioli è un ragazzo di 31 anni originario di Bologna, diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne (per ben due volte), al Grande Fratello 13 e ora come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. La fidanzata di Andrea Cerioli è Arianna Cirrincione, scelta dal ragazzo in occasione della sua seconda avventura a Uomini e Donne.

Non sono mancati ovviamente in passato scatti o rivelazioni relative alla loro vita privata. In una circostanza l'ex tronista ha pubblicato una foto in cui è immortalato sul letto con indosso solo l’accappatoio e il gatto che gli gira intorno. Una posa sexy, con l’indumento aperto proprio all’altezza dei gioielli di famiglia e con i piedi in primo piano. La fotografia, con tanto di hashtag #AllYouNeedIsLove, era stata subito commentata da Arianna che, molto probabilmente, non ha apprezzato la condivisione. La Cirrincione infatti aveva scritto: “Quando il gatto non c’è i topi ballano. A parte questo caso dove non ci sono io e la Chicca fa la furba", il commento

Qualche minuto dopo questa affermazione, Andrea Cerioli aveva provveduto a rimuovere il post. Secondo i fan in quella circostanza, Arianna aveva fatto una scenata di gelosia e così lui si era visto costretto a cancellare la foto.

Andrea ha perso la madre alla quale era molto legato e per questo ha deciso di tatuarsi il suo volto, insieme al volto di una tigre per ricordare la madre come una donna forte e combattiva. Questa perdita ha fatto sentire ad Andrea il bisogno di trovare una compagna per la vita, è (anche) per questo motivo che ha deciso di partecipare come tronista a Uomini e Donne. La sua indecisione però lo ha portato a finire il programma senza compiere una scelta. Sarà solo dopo qualche mese che decise di uscire con un’ex corteggiatrice del programma, Valentina Rapisarda, con la quale ha avuto una relazione di ben due anni. Finita questa storia, ha avuto un flirt con Zoe Cristofoli, attuale fidanzata del giocatore del Milan, Theo Hernandez. Ora l'amore con Arianna Cirrincione che sembra procedere nel migliore dei modi, con la compagna che lo ha sempre supportato pure durante la sua esperienza a L'Isola dei famosi in Honduras.

