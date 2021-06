Giuliano Montaldo, la figlia Elisabetta con Vera Pescarolo: "A mia moglie piace litigare"

07 giugno 2021 a

Giuliano Montaldo è un attore e regista di lungo corso, autore di numerosissimi film di successo. Nato a Genova il 22 febbraio 1930, dopo alcune esperienze come attore, ha esordito come regista con Tiro al piccione (1961), seguito da Una bella grinta (1965). In seguito Montaldo ha affrontato una trilogia spettacolare sul potere: Gott mit uns (1970), Sacco e Vanzetti (1971) e Giordano Bruno (1973), rispettivamente sul potere militare, giudiziario e religioso.

Con L’Agnese va a morire (1976) Montaldo è tornato al tema della Resistenza, passando poi a esperienze televisive con Circuito chiuso (1978) e il colossale Marco Polo (1982). In seguito ha diretto i film Gli occhiali d’oro (1987), Il giorno prima (1987), Tempo di uccidere (1989), I demoni di San Pietroburgo (2008) e L’industriale (2011), con Pierfrancesco Favino protagonista.

Tra gli ultimi riconoscimenti ricevuti, nel 2018 il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in Tutto quello che vuoi (2017) di Francesco Bruni. Per quanto riguarda la vita privata, Giuliano Montaldo è sposato da circa sessant’anni con la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un rapporto simbiotico alimentato da una grande forza creativa. Dal loro amore è nata la figlia Elisabetta, nel 1950. Alla storia del loro grande amore è stato dedicato il documentario Vera & Giuliano, presentato alla Festa del cinema di Roma e poi trasmesso anche su Rai1. “Mi colpirono i tuoi occhi celesti che continuavano a fissarmi, pensavo che fossi matto”, ha detto Vera tempo fa in riferimento al loro primo incontro. “All’inizio ti ho voluto considerare come un amico - ha aggiunto -, poi le cose sono cambiate e oggi sono il bastone della tua vecchiaia”. “A lei piace litigare, ma soprattutto fare pace", le parole di Giuliano Montaldo in una intervista passata. Il regista è ospite a Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 7 giugno.

