Torna Reazione a Catena, il gioco sulla lingua italiana con Marco Liorni: regole e novità

Nuovo appuntamento per quanto riguarda il preserale di Rai1. Riprende, lunedì 7 giugno alle 18.45, Reazione a Catena, giunto alla sua 15esima edizione, condotto da Marco Liorni. Eccezionalmente, quest’anno la stagione sarà inaugurata da La Sfida Dei Campioni, 8 squadre che si sono distinte nel 2020 non solo per la bravura, ma anche per la tenacia e la simpatia, in un torneo ad eliminazione diretta.

Da martedì 15 giugno, poi, torneranno a sfidarsi le nuove squadre. Reazione a Catena conferma la sua formula vincente, mettendo alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Oltre alla trasmissione televisiva, in onda su Rai1 tutti i giorni dal 7 giugno al 26 settembre, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

Reazione a Catena è un gioco che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana. Chi vuole partecipare come concorrente può visitare il sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it. Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, Reazione a Catena è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci, scritto con Simona Forlini, Danila Lostumbo, Christian Monaco, Ivo Pagliarulo e con Giancarlo Antonini, Francesco Lanci, Alessandra Pagliacci e Alessandro Venditti. Scenografia di Flaminia Suri, produttore Nadia Fede, regia Amedeo Gianfrotta. Il programma prende il posto de L'Eredità, il quiz presentato da Flavio Insinna che ha riscosso un notevole successo di pubblico in questa stagione, viaggiando tra i 4,5 e i 5 milioni di spettatori. Domenica 7 giugno è andata in scena l'ultima puntata che ha visto la proclamazione del campione Fabrizio, che però non è riuscito a conquistare il montepremi della Ghigliottina. Con Reazione a Catena, stesso orario del precedente programma, su Rai1 dalle 18,45.

