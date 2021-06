Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: torna Caserio tra gli affetti stabili

07 giugno 2021 a

Si apre una nuova settimana per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti gli ospiti e i temi che saranno affrontati anche nella puntata di lunedì 7 giugno, dall'emergenza sanitaria da Covid all'attuale situazione politica, ma con i protagonisti del mondo dello spettacolo in primo piano, tra i protagonisti della musica italiana e della fiction, soprattutto quelle targate Rai. In studio i cosiddetti affetti stabili, vale a dire gli opinionisti che interagiscono con gli ospiti durante le interviste realizzate dalla conduttrice.

In questa puntata saranno Emanuel Caserio, Jessica Morlacchi e Memo Remigi. Il primo è tra gli attori del cast de Il Paradiso delle signore, la fiction di Rai1 in onda dalle 16 e grande successo di pubblico. Jessica Morlacchi è invece la cantante ex Gazosa, la band di inizio anni Duemila famosa per il brano cult Www Mi piaci tu, rilanciata nel 2020 grazie alla partecipazione a Tale e quale show, la trasmissione condotta da Carlo Conti. Infine Memo Remigi, che allieterà la puntata con i suoi intermezzi musicali con il pianoforte.

Durante questa stagione il programma di Serena Bortone ha ottenuto ottimi riscontri in termini di ascolto, attestandosi a 1.700.000-1.800.000 spettatori, con punte anche di 2 milioni. Un risultato che sembra orientare l'azienda di viale Mazzini a confermare il talk show e la stessa conduttrice anche per la prossima stagione. Appuntamento quindi su Rai1 a partire dalle 14 con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone e i suoi affetti stabili pronti a nuovi ospiti e nuove interviste. Tra gli ospiti di lunedì 7 giugno, Giuliano Montaldo e Cristiana Ciacci. In una delle ultime puntate Serena Bortone si è lasciata scappare un "Sono stanchissima", causa dell'impegno quotidiano da settembre, ma siamo certi che è già pronta ad affrontare un'altra settimana.

