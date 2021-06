Michele Merlo, dalle liti con Morgan all'amore con Shady e il gossip su Mariasole Pollio

07 giugno 2021 a

Il mondo della musica e non solo è in lutto per la morte di Michele Merlo, cantante 28enne noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi, che ha lasciato tutti increduli e affranti. Domenica 6 giugno Emma Marrone, impegnata nella prima delle due date all’Arena di Verona (la seconda lunedì 7) gli ha dedicato il concerto del ritorno sul palco sperando in un miracolo che purtroppo non si è verificato. Il sogno di questo ragazzo, nato a Morostica nel 1993, era quello di vivere facendo il cantautore.

Prima di entrare ad Amici, aveva partecipato ad X Factor nel 2016, arrivando fino alla fase dei Bootcamp, quando venne scartato dalla giudice Arisa. L’anno dopo, andò meglio ad Amici, dove presentatosi con il nome d’arte di Mike Bird, era arrivato al serale. Dopo attriti e incomprensioni con Morgan, che poi lasciò il programma, era stato seguito proprio da Emma Marrone, che era subentrata in corsa all’ex Bluvertigo e lo aveva portato fino alla semifinale dell’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller.

Dopo il talent aveva pubblicato nel 2017 il suo primo album, Cinemaboy, anticipato dal singolo Tutto per me. Nel 2018 era uscito il brano Non Mi Manchi Più con il quale aveva tentato la partecipazione nella sezione giovani di Sanremo 2019, senza riuscire ad arrivare all’Ariston. Il brano, insieme ai successivi singoli Mare, Aquilonì, Tutto per me e Tivù erano entrati nel suo secondo album, Cuori Stupidi, uscito nel gennaio del 2020. Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato per molto tempo con Shady Fantin Cherkaoui, anche lei cantante e allieva nel 2017 della scuola di Amici. Qualche tempo fa avrebbe avuto un flirt con l'attrice e youtuber Mariasole Pollio. Negli ultimi tempi la situazione sentimentale di Michele era quella di single.

