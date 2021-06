Ascolti tv domenica 6 giugno, più pubblico per Beate su Rai1, ma il vero trionfatore è Giletti

07 giugno 2021 a

a

a

Il primo posto degli ascolti televisivi nella serata di domenica 6 giugno è andato al film di Rai1, Beate, ma il vero vincitore è Massimo Giletti con la sua Non è L'Arena. Su Rai1, Beate con protagonista Donatella Finocchiaro, ha conquistato 2.896.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 Lion La strada verso casa, ispirato a una commovente storia vera ambientata tra l'India e l'Australia, conclusasi con il ricongiungimento tra figlio e madre naturale, ha raccolto davanti al video 1.927.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.230.000 spettatori (5.5%), mentre Bull 1.096.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 la commedia Un’estate ai Caraibi con Enrico Brignano e Gigi Proietti ha intrattenuto 1.317.000 spettatori (6.7%).

Formigoni e Giletti, lite sui vitalizi: "Un condannato per corruzione non dovrebbe prenderlo" | Video

Su Rai3 la finale degli Europei Under 21 Germania-Portogallo vinta dai tedeschi ha registrato 1.073.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 La frode ha totalizzato un ascolto medio di 847.000 spettatori (4.3%). Ed ecco qui il dato relativo a Non è L'Arena di Massimo Giletti, che su La7 ha conquistato 1.490.000 spettatori pari al 6.9% nella prima parte (con lo scontro sui vitalizi tra lo stesso conduttore e l'ex parlamentare Roberto Formigoni) e 920.000 spettatori pari all’8.4% nella seconda parte (presentazione a 1.018.000 e il 4.8%). Su Tv8 la replica di Antonino Chef Academy ha fatto segnare 438.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Supernanny è stato seguito da 411.000 spettatori con il 2.3% (primo episodio a 478.000 e il 2.2%, secondo episodio a 330.000 e il 2.4%).

Michele Merlo, lo sfogo di Ermal Meta: "Che ingiustizia morire così a 28 anni"

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno ha ottenuto 4.608.000 spettatori pari al 21%. Su Canale5 Paperissima Sprint invece ha raccolto 2.641.000 spettatori (12.2%). Su Italia1 Csi ha registrato 884.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 950.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 815.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Sul Nove infine per Little Big Italy 341.000 spettatori (1.6%).

Saroo Brierley, dalla strada all'orfanotrofio e l'adozione: da adulto il ricongiungimento con la madre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.