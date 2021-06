Oroscopo di lunedì 7 giugno 2021, le previsioni segno per segno

07 giugno 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 7 giugno 2021, qui di seguito le previsioni delle stelle per la giornata.

ARIETE

Forse i timori non erano infondati: si prospetta qualche nube all'orizzonte. È arrivata l’ora di stabilire un dialogo sincero con il partner.

TORO

Lavorate con coscienza e non preoccupatevi del caos che le altre persone creeranno intorno a voi. Finché non sarete coinvolti, non è affar vostro.

GEMELLI

Vi impegnerete per il mantenimento di una forma psico-fisica soddisfacente muovendovi di più e seguendo regole alimentari più sane.

CANCRO

La giornata può darvi una buona intuizione sulle decisioni che dovete prendere riguardo al vostro futuro. Ma prima stabilite le priorità.

LEONE

Puoi aspettarti una giornata piacevole. Né le beghe familiari né i problemi in campo professionale riusciranno ad offuscare il vostro spirito.

VERGINE

Potresti aver pianificato di isolarti per terminare un lavoro urgente, ma non sarà possibile. È come se una forza stesse destabilizzando la vostra vita.

BILANCIA

Non temete gli ostacoli, affrontate ogni situazione con determinazione e a testa alta, mettendo in luce le vostre capacità innate.

SCORPIONE

La tua tipica indipendenza potrebbe giocarti qualche brutto scherzo e soprattutto quello che dici non sarà accettato così facilmente come al solito.

SAGITTARIO

Cercate una soluzione se vi sentite giù di tono. Non prendete questa sensazione sotto gamba: è un campanello d’allarme. Trovate subito rimedi.

CAPRICORNO

Oggi sarebbe molto importante scaricare la mente dai pensieri negativi. Fate in modo che piano piano possiate riprendere il controllo.

ACQUARIO

Finalmente capisci che la forza della tua volontà non può sempre determinare tutto. Il tuo ego sta prendendo senza dubbio delle botte.

PESCI

Chi vi affianca non dovrebbe fungere da capro espiatorio dei vostri pensieri e problemi. C’è bisogno di tornare alla vostra dolcezza al più presto.

