Cecilia Rodriguez subito sexy in Honduras, bikini esplosivo per il suo Ignazio Moser | Foto

Cecilia Rodriguez è approdata in Honduras per il suo fidanzato Ignazio Moser, finalista a L'Isola dei famosi 2021, che lunedì 7 giugno vivrà la sua serata finale. La sorella di Belen si è subito ambientata al clima trovato in America, sfoggiando una foto in bikini sul suo profilo Instagram. Uno scatto che mette in risalto un seno perfetto, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi oltre 4 milioni di follower. Figuriamoci come reagirà Ignazio Moser quando la vedrà spuntare in Honduras.

Per lei anche la visita di un simpatico ospite, un geco, che Cecilia non ha mancato di pubblicare sempre sulla sua pagina social. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felicemente fidanzati da quando hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip del 2017. E spesso e volentieri hanno rivelato segreti piccanti sulla loro vita di coppia: "Io e il mio compagno usiamo i sex toys - ha raccontato lei in una vecchia intervista -, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria. Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la goduria”.

Ignazio Moser, la confessione hot di Cecilia: "Lui è super dotato, tra noi grande intesa a letto"

"Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema ci dispiace per gli altri - ha aggiunto sempre in quella circostanza Ignazio Moser -. Anche se sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”.

"Mi sono sempre piaciuti i pelati". Cecilia prova a consolare Ignazio che si è fatto rasare a zero per il gruppo

Nelle puntate scorse Ignazio Moser era diventato l'eroe degli altri naufraghi dopo aver accettato di rasarsi a zero per un piatto di spaghetti al giorno a disposizione. E i social sono subito impazziti per lui, capace quindi di sacrificarsi per il gruppo "scambiando" la sua folta chioma e la barba per un vassoio di pasta al giorno per una settimana. "Non sapete cosa fa fare la fame", ha detto lui mentre il barbiere metteva in moto la tosatrice. Alla fine Cecilia ha provato a consolarlo. "Amore, mi sono sempre piaciuti i pelati". Lunedì 7 giugno la finalissima de L'Isola dei famosi 2021 e la reunion tra i due fidanzati.

Due fidanzate in Honduras per la finale. Rivolta sui social: "Raccomandati"

