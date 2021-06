Anna Lou Castoldi, dalla madre Asia Argento il divieto di tatuaggi ma ok al piercing

06 giugno 2021 a

Anna Lou Castoldi è figlia d'arte, è una giovane attrice figlia di Morgan e Asia Argento. Adora l'arte e ha uno spirito ribelle proprio come i genitori. E' nata nel 2021, poco prima che la relazione tra i due naufragasse: con Asia ha un ottimo rapporto e ora ha ritrovato la serenità anche con il padre.

A 12 anni ha recitato come attrice protagonista in Incompresa, film della madre approdato al Festival di Cannes. Icona di trasgressione e fascino per i millennials, avrebbe preferito al set cinematografico il più ritirato rifugio del web. Nonostante questo, nel 2020, è entrata a far parte del cast della terza stagione di Baby, la serie tv di Netflix dedicata allo scandalo baby prostitute ai Parioli. Per quanto riguarda la vita privata, Anna Lou ha due fratelli: Nicola Giovanni Civetta, nato dalla relazione tra Asia Argento e Michele Civetta, e Lara Castoldi, figlia di Morgan e della ex compagna Jessica Mazzoli.

Con loro ha un rapporto davvero molto speciale, fatto di un amore immenso e incondizionato. Stessa cosa per il legame tra Asia Argento e sua figlia Anna Lou. La madre, all'apparenza eterna ribelle, le avrebbe vietato i tatuaggi fino ai 18 anni, e con lei è protettiva e molto premurosa. Nonostante questo le ha concesso un piercing al naso.

In una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno, Asia ha parlato così della figlia: “Anna Lou è meglio di come ero io alla sua età. Non la controllo, ma aleggio. Ci sono discussioni alla pari, anche se a volte è sbagliato perché ci vuole autorevolezza", ha sottolineato. Anna Lou adora l’ukulele e la batteria, ma coltiva anche l’amore per il graphic design. Tra i suoi interessi, spicca anche la fotografia. Nel luglio 2018, ha fatto molto discutere un suo gesto, finito di prepotenza tra le cronache nazionali: ha girato un video su un bus dell’Atac, intenta a imbrattare i sedili. Anna Lou Castoldi è ospite a Non è l'Arena, su La7, nella puntata di domenica 6 giugno.

