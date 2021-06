Michele Merlo, il padre: "Mio figlio rimandato a casa dal pronto soccorso prima del malore"

06 giugno 2021 a

a

a

Ancora brutte notizie per Michele Merlo, il musicista di 28 anni volto noto al grande pubblico come ex concorrente di Amici e X Factor. "I medici ci hanno purtroppo comunicato che le condizioni di Michele stanno peggiorando di ora in ora", queste le parole scritte in una nota da parte della famiglia del cantante, in arte Mike Bird, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per una emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante.

Michele Merlo, l'ex Amici in condizioni disperate. Il padre: "Speranze al lumicino"

"Michele si sentiva male da giorni - raccontano - e mercoledì 2 giugno si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì 4, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione". I familiari però smentiscono "categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale".

"Leucemia fulminante". Michele Merlo in gravi condizioni. Emma e Ermal Meta fanno il tifo per lui insieme ai social

Michele Merlo, 28 anni, è appunto un cantante conosciuto come Mike Bird ed ex concorrente di X Factor e Amici di Maria De Filippi nel 2017. Sin da subito sui social si sono rincorsi i messaggi di affetto e incoraggiamento. A partire da Emma Marrone, sua coach all’interno del talent di Canale5, che su Twitter scrive: "Forza amico mio! Non mollare. Ti voglio bene Michele!". All’appello si è unito anche Ermal Meta, giurato di quella edizione, così come Francesco Facchinetti e il concorrente di quest’anno di Amici Aka7even. E anche i suoi compagni di viaggio nella trasmissione tv. Riki ha scritto su Instagram: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te". Lo sfogo del padre del giovane fa aumentare pure la rabbia per quanto accaduto.

Emma Marrone, commozione per il ricordo di Battiato a Verissimo. Ora riparte con il tour da Verona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.