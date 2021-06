L'Eredità, l'ultimo campione è Fabrizio: ma alla Ghigliottina non mette il Disco giusto

06 giugno 2021 a

a

a

Ultima puntata per L'Eredità quella di domenica 6 giugno. Il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna ha proclamato pertanto il suo ultimo campione della stagione. Si tratta di Fabrizio, che ha battuto al Triello Paolo e Olga e ha dunque conquistato l'ultimo appuntamento con il quiz di Rai1. Fabrizio si è presentato con un montepremi da 150.000 euro alla Ghigliottina, ridottosi poi a 37.500 euro dopo le parole Unità, Bambina, Zona, Cambiare ed Estate. A questo punto il campione ha optato per Italia, anche se non si è mostrato ottimista sin da subito. E in effetti la soluzione non si è rivelata quella esatta. Per Insinna quindi l'ennesimo ragionamento arguto, che ha portato lo stesso Fabrizio a intuire la parola chiave del gioco finale, che in realtà era Disco.

Flavio Insinna, gli insulti ai concorrenti di Affari tuoi: "Non mi sono ancora perdonato"

Quest'anno il game show preserale di Rai1 ha fatto registrare una media totale del 22,68 per cento di share con 4 milioni e 787 mila telespettatori (dati aggiornati al 31 maggio). Il momento più visto è, come sempre, quello della Ghigliottina, il gioco finale, dove il programma ha raggiunto picchi record di 6.8 milioni di telespettatori (il 2 dicembre 2020) e del 28,8 per cento di share (il 29 maggio 2020). L’Eredità sfiora il 26 per cento di share tra il pubblico femminile, tra il pubblico laureato raggiunge una media del 23,7 per cento, mentre tra i giovani 15-34 anni segna una crescita del 5 per cento rispetto alla scorsa stagione.

L'Eredità, ultima puntata della stagione. Ecco quando tornerà

Diversi i momenti indimenticabili: dal campione Massimo Cannoletta che dopo 51 puntate, a sorpresa, ha deciso di lasciare la gara da campione in carica con 280.000 euro e un palmares ricco di record, a Martina Crocchia, l’insegnante di pole dance che, grazie alla sua genuinità e intelligenza, ha conquistato il favore del pubblico. Nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid, le puntate de L’Eredità sono state registrate senza il pubblico in sala, così come stabilito dalla task force della Rai. Da lunedì 7 giorni andrà in onda Reazione a Catena, il quiz condotto sempre su Rai1 dalle 18,45 da Marco Liorni.

Paola Tommasi, la figlia Letizia con la fecondazione assistita: "Il padre? Manca solo per una cosa" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.