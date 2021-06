Diletta Leotta, dal look in pelle per Conte a Can Yaman: "L'amore? Ogni giorno una follia" | Foto

06 giugno 2021 a

a

a

Diletta Leotta non smette mai di pubblicare la sua vita su Instagram, più che altro quella lavorativa. Dopo gli scatti bollenti da Capri con il suo fidanzato Can Yaman e quelli ironici con l'amica Rossella Fiamingo, la conduttrice Dazn ha pubblicato nelle stories di Instagram due video in cui presenta la lunga intervista realizzata all'ex tecnico dell'Inter, Antonio Conte.

Diletta dalla regia ha lanciato il suo servizio, con un look sportivo e sexy allo stesso tempo: giacca di pelle e canottiera che esalta la sua consueta scollatura mozzafiato. Poi leggins e scarpe da ginnastica nere. Alla fine del "lancio" ecco mostrare con orgoglio il dito pollice: insomma, tutto ok per lei, nella vita sentimentale e dal punto di vista professionale.

Diletta Leotta, Yaman non c'è: seno in primo piano tra i gelsomini della sua Sicilia | Foto

A proposito di colore nero, qualche giorno fa durante la trasmissione di Lorella Boccia, Venus Club, in onda su Italia1, la Leotta ha rivelato un portafortuna passato, utilizzato ai tempi dell'università, quando in occasione degli esami, indossava sempre dell'intimo nero. Un indumento e un piccolo grande rito che l'ha aiutata ad andare avanti nel migliore dei modi con gli studi. Diletta infatti è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti.

Diletta Leotta lontana da Can Yaman, colazione con la Fiamingo: coppia sexy in bikini | Foto

Oltre agli studi la siciliana ha portato avanti la carriera televisiva, fino a diventare a soli trent'anni una delle conduttrici più promettenti e stimate della tv italiana. Sempre durante l'intervista a Lorella Boccia ha parlato pure di amore, senza però fare alcun cenno all'attuale fidanzato, l'attore Can Yaman: "Follie d'amore? Ne ho fatte tante. Adesso ogni giorno è una follia. Anche solo il fatto di ritagliarsi del tempo per stare con la persona che ami, già questa è una follia d’amore”. Insomma, il tempo per stare con Yaman non è tantissimo, ma in questo periodo Diletta Leotta e l'attore turco cercano di ritagliarsi dello spazio insieme e passarlo curando la qualità. E l'amore sembra risentirne in positivo.

Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza bollente a Capri: per lei bikini esplosivo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.