Michele Merlo, l'ex Amici in condizioni disperate. Il padre: "Speranze al lumicino"

"Speranze ridotte al lumicino". Queste le parole che il padre di Michele Merlo, l'ex di X Factor e di Amici di 28 anni ricoverato in ospedale per un'emorragia cerebrale in seguito a una leucemia fulminante, ha rilasciato al Tg Bassano. "E' gravissimo - ha aggiunto - ora pp tenuto in coma farmacologico, ma le speranze di una ripresa sono poche".

Il cantante Michele Merlo, lanciato nel 2017 dal talent Amici di Maria De Filippi con il nome d'arte di Mike Bird è ricoverato appunto qualche giorno. L'artista, 28 anni, è in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno per un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. A darne notizia per prima era stata la famiglia con un comunicato. Il cantante nel 2017 si ritirò dal talent di Amici dopo aver avuto delle divergenze con i suoi compagni. Prima, aveva partecipato anche ai provini per X Factor ma non riuscì ad andare oltre i Bootcamp.

Sabato 5 giugno, per lui, dai social sono arrivati una valanga di messaggi sia dai fan che dai suoi ex compagni di classe, oltre che dalla sua coach ad Amici Emma Marrone. E non poteva mancare quello della produzione del talent. "Forza Mike siamo con te", si legge nel messaggio pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione. Tra i tanti messaggi sui social c'è stato pure quello di Ermal Meta: "Forza Michele", postato su Twitter. Un incoraggiamento è arrivato anche da Rudy Zerbi, l'attuale insegnante di canto di Amici, che ha pubblicato un "Forza Michele" sulle sue storie Instagram. Ma le parole del padre pronunciate domenica 6 giugno lasciano davvero ben poche speranze. Anche se i fan e gli amici di Michele sperano che il miracolo si realizzi.

