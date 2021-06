Non è l'Arena: vitalizi, caso Di Fazio e intervista a Giorgia Meloni da Massimo Giletti su La7

06 giugno 2021 a

a

a

Non è l'Arena torna oggi, domenica 6 giugno, con una nuova puntata in prima serata tv, a partire dalle ore 20.30 su La7. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti della trasmissione condotta, come sempre, da Massimo Giletti.

Non è l'Arena, Giletti contro Speranza: "L'impegno istituzionale era da Fazio"

In primo piano il tema dei vitalizi con l’intervista all’ex presidente della Regione Lombardia, ed ex senatore, Roberto Formigoni a cui è stato restituito il vitalizio nonostante la sua condanna definitiva per corruzione. Al di là del diritto esiste una questione morale? Del tema ne parleranno Peter Gomez, Luca Telese e Domenico Menorello. Spazio poi al produttore cinematografico Alberto Tarallo, che racconterà la sua verità sull’Ares-Gate. Grande ospite di oggi sarà Giorgia Meloni, che sarà intervistata da Giletti spaziando su temi di attualità politica ed economica. Nuovo capitolo della storia del caso Di Fazio: un manager dalla doppia vita arrestato a Milano con l’accusa di aver narcotizzato e poi abusato di alcune studentesse. Ma le indagini si allargano sul fronte economico e sui presunti rapporti dell’imprenditore con alcune persone legate alla criminalità organizzata. Se ne parlerà con Nello Trocchia, Luca Telese, Paolo Crepet e Nunzia De Girolamo.

Non è l'Arena, "ecco chi è la cantante che perseguitava". La rivelazione su Antonio Di Fazio

Novità importanti sul caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe: la procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per il ragazzo e i suoi tre amici nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. In studio Alessandro Cecchi Paone, Ritanna Armeni, Annalisa Chirico, Hoara Borselli e Anna Lou Castoldi. Come sempre, quindi, una grande puntata del talk show di politica, inchiesta e attualità che caratterizza la domenica sera di La7. Sugli altri canali, invece, il film "Beate" su Rai 1, "The Rookie" su Rai 2 e la partita Germania-Portogallo Under 21 su Rai 3. Su Canale 5, il film "Lion - La strada verso casa" e su Rete 4 "La Frode"; su Italia 1, infine, "Un'estate ai caraibi".

Il sondaggio che fa tremare il Pd. Fratelli d'Italia secondo partito. Salvini: "Bene così, il centrodestra cresce"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.