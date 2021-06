Claudia Gerini e l'italiano medio: "Vuole la moglie che gli serve la cena e riscalda il letto"

06 giugno 2021 a

Claudia Gerini è una delle attrici più famose in Italia e non solo. Dopo Viaggi di Nozze con Carlo Verdone la sua carriera infatti si è sviluppata anche all'estero e ha lavorato pure con Mel Gibson. In passato non si è sottratta a domande sulla vita privata. "L’italiano medio vuole ancora la moglie che gli serve la cena, gli riscalda il letto e non fa l’amministratrice delegata - ha affermato tempo fa -. Siamo al paradosso che un uomo che accudisce i figli lo chiamano mammo, come se fare il padre non dovesse essere la normalità. Ma gli uomini spaventati dalle donne indipendenti da me non vengono. Io ho sempre solo costruito con uomini di talento e sensibilità".

Dopo un matrimonio e una figlia (Rosa) con l’imprenditore milanese Alessandro Enginoli e tanti anni e un’altra figlia (Linda) con il musicista Federico Zampaglione, ha avuto una relazione con Andrea Preti, modello, attore, regista e produttore, che ha 17 anni meno di lei. "In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente. Se Luigina ha tre anni in più, tutti lo sottolineano - le parole dette dall'attrice qualche tempo fa -. E, al cinema, a un quarantenne non mettono vicino una donna di quarant’anni. E' normale? Non credo. Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo. Alla fine, con Andrea ho ceduto al corteggiamento all’antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti. Ho cercato di capire se lui poteva dare a me e io a lui. Per il resto, vivo giorno per giorno e faccio ogni scelta pensando che sono madre di due figlie".

E Andrea Preti ha confessato in passato di aver sofferto così tanto per la rottura con la Gerini al punto da aver rinunciato al sesso. "Quando ho ritrovato la mia serenità, ho fatto questa scelta, ha raccontato qualche tempo fa a Storie Italiane. "Non c'è nessun contratto che ti impone di consumare - ha aggiunto -. Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco". Claudia Gerini è ospite a Da Noi a ruota libera, su Rai1, domenica 6 giugno.

