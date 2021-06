L'Eredità, domenica 6 giugno ultima puntata su Rai 1: la data del ritorno

06 giugno 2021 a

a

a

L'Eredità, ultima puntata oggi, domenica 6 giugno, per la 19esima stagione del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. E non sarà l'ultima, dato che anche se mancata ancora una data certa per il ritorno, la produzione ha annunciato che la ventesima stagione tornerà dopo l'estate.

Salvini ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Ecco chi sarà con lui in studio

Quest'anno il game show preserale di Rai 1 ha fatto registrare una media totale del 22,68 per cento di share con 4 milioni e 787 mila telespettatori (dati aggiornati al 31 maggio). Il momento più visto è, come sempre, quello della "Ghigliottina", il gioco finale, dove il programma ha raggiunto picchi record di 6.8 milioni di telespettatori (il 2 dicembre 2020) e del 28,8 per cento di share (il 29 maggio 2020). L’Eredità sfiora il 26 per cento di share tra il pubblico femminile, tra il pubblico laureato raggiunge una media del 23,7 per cento, mentre tra i giovani 15-34 anni segna una crescita del 5 per cento rispetto alla scorsa stagione. Diversi i momenti indimenticabili: dal campione Massimo Cannoletta che dopo 51 puntate a sorpresa, ha deciso di lasciare la gara da campione in carica con un palmares ricco di record, a Martina Crocchia, l’insegnante di pole dance che, grazie alla sua genuinità e intelligenza, ha conquistato il favore del pubblico.

De Sica e Gerini ospiti dell'ultima puntata di "Da noi a ruota libera"

Nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid, le puntate de L’Eredità sono state registrate senza il pubblico in sala, così come stabilito dalla task force della Rai. Anche in questa stagione, non sono mancate le puntate dedicate alla solidarietà e alle Onlus, con: "L'Eredità per l'Italia", una serie di tornei, ognuno dei quali aveva come riferimento una diversa Onlus. Appuntamento da non perdere, quindi, anche questo pomeriggio, a partire dalle ore 18.45, prima del tele giornale della sera e il film di prima serata, "Beate".

Edoardo Vianello, Ron e Gessica Notaro tra gli ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.