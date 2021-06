Bobby Solo, cinque figli da due matrimoni e una relazione extraconiugale. Il divorzio e gli amori del cantante

06 giugno 2021 a

Bobby Solo, nome d'arte di Roberto Satti, ha oggi 76 anni e sarà uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi, 6 giugno, di Domenica In (in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14). Solo sarà in studio insieme ad altri artisti e musicisti per ricordare Little Tony, di cui ricorre l'anniversario della scomparsa (è morto il 27 maggio 2013, ma Domenica In dalla scorsa puntata ne ha iniziato una serie di omaggi da parte di molti colleghi e artisti del mondo della musica e non solo).

Della lunga carriera del cantautore e artista i suoi numerosi fan sanno pressoché tutto: ben 37 album e un'attività che non si è mai interrotta dal 1963 ad oggi. Molto note e discusse anche le sue vicende sentimentali e la sua vita privata. Bobby Solo, infatti, ha cinque figli, avuti da due diverse mogli in altrettanti matrimoni, ma uno è frutto di una relazione extraconiugale, che gli è costata il divorzio. Ma andiamo con ordine. Nel dicembre 1967 sposò Sophie Teckel, una ballerina francese. La coppia ebbe tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975). La coppia divorziò però nel 1991, evento dopo il quale Bobby riconobbe la figlia Veronica nata il 16 marzo 1990 da una relazione con Mimma Foti. Successivamente sposò Tracy Quade, hostess di origini coreano-statunitensi.

Con Tracy, Bobby ha avuto un quinto figlio, Ryan (2013). Nella carriera di Bobby Solo, oltre agli album sopra ricordati, vanno menzionate anche le 12 partecipazioni al Festival di Sanremo, che non ha mai vinto. Arrivò infatti secondo alla sua prima partecipazione, nel 1964, con "Una lacima sul viso", uno dei suoi brani più conosciuti in Italia e non solo. A Domenica In, oltre a lui, ci saranno anche Gessica Notaro, Edoardo Vianello, Orietta Berti e Ron.

