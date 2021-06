Edoardo Vianello, dai tre matrimoni alla morte della figlia Susanna avuta da Wilma Goich

06 giugno 2021 a

a

a

Edoardo Vianello è un cantautore, produttore discografico e attore italiano di grande successo, tra i più amati dal pubblico. Nato il 24 giugno 1938 a Roma, sotto il segno zodiacale del Cancro, è figlio del poeta futurista Alberto Vianello e sin da bambino ha mostrato una grande passione e grande propensione per la musica. Ha studiato ragioneria, ma ha sempre avuto la passione per la musica, soprattutto per la chitarra.

Ennio Morricone, dai quattro figli con Maria Travia a testimone di nozze di Edoardo Vianello

Il 22 aprile 1956 Edoardo Vianello ha fatto il suo debutto come cantante e da questo momento in poi la sua carriera non si è fermata più, con brani di successo come Abbronzatissima, i Watussi, Sul cucuzzolo della montagna, Guarda come dondolo. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato con Wilma Goich e i due hanno formato I Vianella, partecipando a numerose competizioni canore. Insieme hanno avuto una figlia, Susanna, che è venuta tragicamente a mancare lo scorso anno. Ora il cantante è sposato con Elfrida Ismolli che ha quasi quarant’anni meno di lui. La seconda moglie di Edoardo Vianello è stata Vania Muccioli dalla quale ha avuto un figlio, Alessandro Alberto.

Gabriele Cirilli: l'amore per la moglie Maria De Luca, il figlio Mattia e il successo a Tale e Quale Show

Tornando a Elfrida Ismolli, quello con lei per Vianello è stato il terzo matrimonio dopo appunto quello con Wilma Goich e Vania Muccioli. Edoardo Vianello e sua moglie sono molto innamorati. Il cantante romano, che ha superato da ormai 4 anni il ragguardevole traguardo dei 60 anni di carriera, per parlare di lei ha utilizzato la stupenda frase: “Mi ha tranquillizzato la vita”. Edoardo Vianello è ospite domenica 6 giugno su Rai1 nel salotto di Mara Venier a Domenica In, per una puntata (la seconda consecutiva) che dedicherà molto spazio al ricordo di Little Tony, il cantante di cui Vianello era molto amico. Appuntamento quindi su Rai1 a partire dalle 14, subito dopo il Tg.

Edoardo Vianello, Ron e Gessica Notaro tra gli ospiti di Mara Venier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.