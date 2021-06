Ron, nessun matrimonio nè figli: i rumors sulla presunta omosessualità con Lucio Dalla

06 giugno 2021 a

Ron, nome d'arte di Rosalino Cellammare, ha oggi 67 anni ed è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico. Nei giorni scorsi ha lanciato la sua nuova canzone, "Abitante di un corpo celeste", che presenterà anche oggi a Domenica In, dato che è uno degli ospiti della puntata di questo 6 giugno della trasmissione di Mara Venier.

Se della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel mistero. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua presunta omosessualità. Chiacchiere e illazioni amplificate dalla sua nota riservatezza e dall'assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui l’artista sarebbe gay, o meglio, un gay non dichiarato, esattamente come il collega ed amico fraterno Lucio Dalla. E proprio sullo stretto legame che li ha uniti, non sono mancate dicerie su una loro presunta relazione sentimentale.

Di contro, Ron non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, né in un senso né nell’altro, lasciando che a parlare per lui fosse soltanto la sua musica. Oggi, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, si parlerà con lui di musica, del suo nuovo lavoro (che si aggiunge a ben 30 dischi), del ricordo di Little Tony - per cui in studio ci saranno diversi ospiti e artisti del mondo della musica - e del settore dello spettacolo. Nella trasmissione ci sarà spazio, in apertura, anche per un punto sul Covid e la campagna di vaccinazione in Italia, mentre tra gli altri ospiti ci sarà anche l'ex modella Gessica Notaro, che parlerà della sua nuova vita dopo il dolore dello sfregio con l'acido compiuto dall'ex fidanzato.

