Cristiana Ciacci, la madre Giuliana e Little Tony: "La mia nascita l'apice della loro relazione"

Cristiana Ciacci è una cantante italiana, nota al grande pubblico per essere la figlia di Little Tony. Nel suo passato anche un problema poi superato con l'anoressia: “Erano liti furibonde tra noi - ha raccontato lei riferendosi alle discussioni con il padre -. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli”. Tra le curiosità sul suo conto, tutti i nomi dei suoi cinque figli iniziano con la lettera M: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia.

Nata nel 1974, è il frutto dell’amore fra il cantante e attore sammarinese con la sua prima moglie Giuliana Brugnoli.

La coppia era convolata a nozze nel 1972 e Cristiana ha perso sua madre nel 1993 a soli 19 anni, a causa di un tumore. “Secondo lei una volta nata io - ha rivelato in passato sempre Cristiana - avevano raggiunto l’apice della relazione e tutto quello che veniva dopo sarebbe stato meno”. Insomma, un rapporto tra i due genitori fatto anche di accese discussioni: si sono amati e traditi. Suo padre è morto nel 2013 a 72 anni compiuti.

Proprio come suo padre, Cristiana Ciacci si è dedicata fin da giovanissima al mondo della musica e in onore del celebre artista, ha deciso di fondare la Little Tony Family, una band musicale con la quale si esibisce in giro per tutta Italia e che è composta da lei, dallo storico collaboratore di Little Tony, Angelo Petruccetti e da due ballerine. Per quanto riguarda la vita privata di Cristiana, la donna in passato, ha sofferto di problemi di anoressia e che questi hanno turbato il rapporto con suo padre. Cristiana sarà a Domenica In, su Rai1, nel salotto di Mara Venier, nella puntata di domenica 6 giugno, a ricordare Little Tony.

