Gessica Notaro, dallo sfregio con l'acido dell'ex fidanzato alla rinascita. Ora il libro con la biografia

Gessica Notaro è uno degli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. A Mara Venier la ex modella racconterà la sua storia di dolore e rinascita. Una storia veramente difficile quella della giovane showgirl, 31 anni da poco compiuti. Il 10 gennaio 2017, infatti, subì un pesante sfregio al volto con l'acido da parte dell'ex fidanzato Edson Tavares (condannato a 15 anni per quel gesto).

La terribile storia di Gessica Notaro: dalla morte del padre allo sfregio con l'acido dall'ex fidanzato

Oggi ha quasi ripreso del tutto la sua fisionomia e si ritiene una persona fortunata. La sua difficile storia e il percorso di riappropriazione della sua identità saranno al centro dell'intervista di oggi su Rai 1, avvenuto anche poco tempo fa a Verissimo, da Silvia Toffanin. "Quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi. Sono commossa. Piango di gioia”, aveva detto Gessica poco tempo fa, parlando su Instagram dell’ultima operazione chirurgica, che le ha consentito di tornare a mostrarsi in pubblico e in passerella, in forma smagliante, con l'amore ritrovato. Ma non solo, il suo volto è stato scelto dalla rivista Grazia per la copertina di questo mese, che coincide anche con il lancio del libro con la sua biografia, dal titolo "Nata sotto una buona stella".

Un titolo che sembra paradossale. Una vita, quella della giovane modella, Miss Romagna 2007, poi approdata anche alle fasi finali del concorso di bellezza a livello nazionale, funestata da diverse tragedie. A partire dalla morte del padre per un tumore nel 2011, quando aveva 21 anni, per continuare con il suicidio di uno dei suoi fratelli. Fino ad arrivare a quella terribile notte del 2017, quando l'ex compagno l'ha sfregiata. "Sto preparando uno spettacolo che vorrei portare nei teatri e nei locali. Io che vengo dalla cronaca nera, sogno un programma comico", ha rivelato di recente. Di chi voleva rovinarle la vita lei, a modo suo, si è vendicata: "Mi ripetevo che sarei guarita per dispetto, per non dargliela vinta" e ce l'ha fatta.

