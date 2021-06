Christian De Sica, polemiche social per la foto con la famiglia: Noi siamo forti e voi non valete un c***o"

06 giugno 2021 a

Christian De Sica ha pubblicato una foto sui propri profili social che ha scatenato polemiche tra i suoi fan. Il popolare attore, oggi ospite di Francesca Fialdini nell'ultima puntata di "Da noi...a ruota libera", in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.20, ha postato l'immagine della sua famiglia, con la moglie Silvia Verdone e i figli, Brando Maria Rosa.

"A quei pochi che mi vogliono male. Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c***o". Questo il testo che accompagna la foto. Una affermazione senza dubbio pesante, non si sa contro chi sia stata rivolta. Poco dopo le 8, orario in cui la foto è stata pubblicata, migliaia dei suoi 1,4 milioni di fan su facebook, hanno commentato con una reazione il post, ma ci sono stati anche tanti commenti scritti dei fan. In tanti hanno "approvato" la battuta dell'attore, molto in stile "cine panettone", ma la maggior parte di loro ha stigmatizzato il linguaggio volgare utilizzato fuori da un contesto comico. Decine di fan hanno quindi deplorato questa "caduta di stile", mentre altri hanno commentato in maniera più decisa che questo sarebbe il "tono tipico di questo personaggio", denunciandone proprio la mancanza di classe una certa "cafonaggine". Di certo una foto destinata a far discutere, prontamente superata da altri due post pubblicati a stretto giro sulla pagina dell'attore.

Che proprio oggi non è escluso si soffermerà su questo riferimento negli studi del programma di Francesca Fialdini, che questa domenica andrà in onda con l'ultima puntata della stagione. Già il 23 maggio De Sica sarebbe dovuto essere ospite della Fialdini, ma la tragedia della funivia del Mottarone ha cambiato la scaletta del programma per concentrarsi sulle tante notizie che arrivavano in tempo reale dal luogo del disastro che è costatio la vita a 14 persone.

