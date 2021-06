Da noi a ruota libera, domenica 6 giugno ultima puntata: su Rai 1 ospiti Christian De Sica e Claudia Gerini

06 giugno 2021 a

a

a

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 6 giugno, con l'ultima puntata della stagione. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.20, al termine di Domenica In.

Edoardo Vianello, Ron e Gessica Notaro tra gli ospiti di Mara Venier

La conduttrice ospiterà Christian De Sica per un emozionante e divertente racconto sulla sua vita, per scoprire tutte le volte in cui la sua ruota ha girato o si è arrestata per poi ripartire. Il popolare attore torna quindi negli studi della trasmissione dopo che la sua presenza è saltata lo scorso 23 maggio, quando la scaletta del programma è stata modificata poco prima della messa in onda a causa della tragedia della funivia del Mottarone, per cui i programmi televisivi hanno seguito l'evolversi della drammatica situazione pressoché in diretta. Un disastro che è costato la vita a 14 persone. Dopo l'amato attore, figlio del grande Vittorio De Sica, sarà la volta di Claudia Gerini che racconterà le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera.

Da Noi a ruota libera, per la Fialdini salta l'ospite Christian De Sica: il motivo del forfait

Nel corso della puntata interverranno anche ospiti a sorpresa e amici della conduttrice per festeggiare insieme la fine di questa edizione. Il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni. Si conclude così anche questa stagione de programma, che ha fatto registrare sempre ottimi ascolti. Oggi, sempre sulle reti Rai, si chiude anche la stagione de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, che da domani sarà sostituito nella fascia preserale da "Reazione a catena", condotto da Marco Liorni. In serata, invece, sempre su Rai 1, il film Beate", in onda a partire dalle ore 21.25.

Carlo Verdone, i figli Giulia e Paolo. Poi l'amore di Claudia Gerini per lui: "Ero la sua musa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.