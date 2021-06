Domenica In, temi e ospiti del 6 giugno: ci sono Edoardo Vianello, Ron e Gessica Notaro

06 giugno 2021 a

Domenica In torna oggi, 6 giugno, con un nuovo appuntamento come sempre in diretta a partire dalle ore 14 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sui temi e gli ospiti di oggi di Mara Venier, che condurrà la puntata dagli studi "Fabrizio Frizzi".

Come sempre lo spazio iniziale della puntata sarà dedicato allo spazio informativo sui vaccini e il Covid. A prendere la parola saranno il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia e il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Spazio poi alla vita e al ricordo di Little Tony, scomparso il 27 maggio del 2013: a parlare di lui saranno tanti amici e artisti in studio, da Bobby Solo ad Edoardo Vianello, da Orietta Berti alla figlia, Cristiana Ciacci. Ci sarà poi Ron, che si esibirà nel suo nuovo singolo "Abitante di un corpo celeste" e Gessica Notaro interverrà per raccontare la sua nuova vita, dopo i tanti interventi subiti a seguito della terribile aggressione con l’acido che le sfigurò il volo nel 2017. La modella, peraltro, è una delle testimonial della battaglia delle donne vittime di questo genere di sfregi e violenze da parte di mariti, compagni o fidanzati. Antonella Ferrari, infine, attrice e scrittrice, si racconterà a tutto tondo, parlando della sua lunga ed importante battaglia contro la sclerosi multipla.

A seguire, come ogni domenica, ci sarà poi il programma di Francesca Fialdini "Da noi...a ruota libera" dove ci saranno come ospiti Christian De Sica e Claudia Gerini. Prima di sera, poi, sempre su Rai 1, ultima puntata della stagione di L'Eredità (sostituita da domani dal programma di Marco Liorni "Reazione a Catena") e in serata il film "beate" in prima tv. Su Rai 2, invece, nuovo episodio di "The Rookie" e su Rai 3 la partita Germania-Portogallo degli Europei di calcio Under 21.

