Me contro Te, Sofì e Luì fidanzati dal 2012: il primo incontro a casa del cugino di lei

I Me contro Te sono un duo di youtuber tra i più amati dai bambini. Sono infatti noti al pubblico dei più piccoli (e inevitabilmente dei genitori) con i diminutivi Sofì e Luì, all'anagrafe Sofia Scalia e Luigi Calagna. La loro avventura è iniziata nel 2014, e da allora, anche su Instagram hanno raggiunto un numero di follower pazzesco. Entrambi originari della Sicilia, si sono spostati dalla loro terra e ora vivono a Milano, una città che amano molto. I Me contro Te non sono tuttavia solo una coppia di youtuber, ma sono anche fidanzati nella vita. Insieme, uniti e affiatati anche nella vita privata, amano divertisti e condividere le loro passioni. Sofì è nata il 14 maggio 1997, Luì il 6 dicembre 1992 e hanno raccontato recentemente qualcosa della loro storia d’amore a Tv Sorrisi e Canzoni. Si sono incontrati nel 2012, ma per lei non è certo stato un colpo di fulmine. Primo incontro a casa del cugino di lei, amico di Sofì. Da allora non si sono più separati.

Per quanto riguarda le rispettive famiglie, Luigi Calagna ha un fratello e una sorella, Giovanni e Gloria, Sofia Scalia ha una sorella, Serena. Luigi ha frequentato per quattro anni nella facoltà di Farmacia all’Università, per poi passare a Scienze della comunicazione come la sua dolce metà. Poche settimane fa sono stati ospiti a Verissimo, da Silvia Toffanin, e in questa circostanza Sofì ha ammesso: “Il matrimonio? Un giorno sì, mi piacerebbe tantissimo", ha rivelato.

Relativamente ai guadagni, ci sono pochi dati certi. Tuttavia il loro primo film La Vendetta del Signor S ha incassato poco più di 9 milioni e mezzo di euro. Cifra indubbiamente da capogiro, a cui vanno sommati anche gli introiti derivanti dalla versione dvd. Ma non solo, come si evince da Investire Oggi, la Me contro te Srl avrebbe guadagnato nel 2018 qualcosa come 2,85 milioni di euro, riuscendo a quintuplicare le entrate dell’anno precedente, pari a 513.000 euro. E ancora ci sono da considerare i guadagni da youtube, che si aggirano (secondo i siti specializzati) in media sui 100.000 euro al mese. I Me contro Te sono i concorrenti dell'ultima puntata dei Soliti Ignoti, in onda sabato 5 giugno su Rai1, subito dopo il Tg.

