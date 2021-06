Rudy Zerbi, dalla chioma rossa ai quattro figli: Edoardo con la nipote di Gianni Morandi | Foto

05 giugno 2021 a

Rudy Zerbi, all'anagrafe Rodolfo, è un ex discografico ora personaggio televisivo, noto al grande pubblico come insegnante di canto ad Amici ma non solo. Zerbi è stato anche tra i giudici di Tu si que vales, sempre con Maria De Filippi. Nato il 3 febbraio del 1969 sotto il segno dell’Acquario, è figlio di Davide Mengacci: lo ha però scoperto a 30 anni, quando sua madre, colpita dal cancro, glielo ha confessato. Per Rudy stato un grande shock, a presentarli è stata Mara Carfagna, allora collega di Mengacci, ad una festa.

Rudy Zerbi, il rapporto con il padre Davide Mengacci e i quattro figli nati da tre relazioni

Di fatto Rudy ha avuto tre padri: il primo, Giorgio Ciana, è l’uomo che lo ha cresciuto, il secondo è Roberto Zerbi, primo marito di sua madre e infine il suo padre biologico, Davide Mengacci. Tra le curiosità sul suo conto, da giovane aveva una folta chioma color rame.

nel 2012 ha chiuso l’account twitter per una minaccia di morte scritta in cui si parlava dei figli e che è stata poi recapitata anche a casa della sua ex moglie. "Mi ero spaventato: con il senno di poi, non avrei dovuto cancellarmi. Mentre ero fuori, mi sono accorto quanto mi mancava”, ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. Il suo sogno nel cassetto? Aprire la gelateria più buona del mondo.

Rudy Zerbi, addio a Maria Soledad Temporini: la fine della relazione annunciata in tv

Per quanto riguarda la vita privata, Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo. Infine il piccolo Leo con la compagna Maria Soledad Temporin; la coppia tuttavia si è lasciata proprio qualche settimana fa e ora Rudy è di nuovo single. Zerbi è protagonista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 5 giugno, sempre su Canale5.

Rudy Zerbi si vaccina alla Santa Teresa. Pubblica ilo certificato e svela un dettaglio inedito

