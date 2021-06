Il Volo, concerto in onore di Ennio Morricone: tutti gli ospiti dei tre tenori

05 giugno 2021 a

Appuntamento con la grande musica sabato 5 giugno su Rai1. Il Volo aprirà il 2021 dell’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone, che verrà trasmesso in diretta in prima serata a partire dalle 21.25 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone e di Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Il Volo celebrerà il Maestro all’Arena di Verona con Il Volo Tributo a Ennio Morricone, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota, con la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone, uno dei figli di Ennio. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento, verrà trasmesso appunto in diretta in prima serata su Rai1 e farà il giro del mondo, trasmesso negli Stati Uniti dal prestigioso network Pbs. Questo sarà l’unico concerto in Italia de Il Volo nel 2021. L’evento è organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti sono numerati e tengono conto della distanza interpersonale.

Il Volo Tributo a Ennio Morricone è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl. Si tratta del primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. Mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, Il Volo ha eseguito l’inno di Mameli sempre nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona. Appuntamento quindi su Rai1 dalle 21,25 con Il Volo e la musica indimenticabile di Ennio Morricone.

