Rita Pavone, una vita con Teddy Reno: "A 94 anni è un po' egoista, ma è giusto così"

Rita Pavone è una cantante italiana, tra le più amate dal pubblico. Nata il 23 agosto 1945 sotto il segno del Leone, la Pavone è riuscita a farsi amare come una stella internazionale, vincendo anche molti concorsi negli Stati Uniti. Rita rappresenta una delle voci più amate del panorama della musica italiana, nonché un'artista dalla carriera inestimabile. Nel 2020 ha ricoperto anche la veste di giudice di All Together Now nel 2020, insieme a Francesco Renga, Anna Tatangelo e J-Ax.

Per quanto riguarda la vita privata, Rita Pavone è sposata con il produttore discografico Teddy Reno. Dal matrimonio, celebratosi nel 1968, sono nati due figli: Giorgio e Alessandro. Il suo matrimonio fu molto ostacolato dalla famiglia della cantante: “Non mi perdonarono il matrimonio con Ferruccio - ha raccontato qualche tempo fa -, ma quella era una cosa su cui non ero disposta ad avere rimpianti, era troppo preziosa per me. Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”.

Di lui, la Pavone ha parlato recentemente: "Sta benissimo - ha detto -, non ha neanche il colesterolo alto e continua ad avere una bellissima voce, baritonale. A 94 anni è arrivato a quella dimensione di vita mentale che lo porta a fregarsene di tutto e a essere un po’ egoista: le cose devono succedere, se non sarà oggi, sarà domani. E' una filosofia giusta". La cantante ha parlato pure di bellezza in passato: "Ho sempre lottato per ottenere le cose, ma devo dire grazie alle tante persone che mi hanno dato modo di dimostrare delle potenzialità che io stessa non ero sicura di avere. Penso a Lina Wertmüller, ad Antonello Falqui. Col senno di poi, forse devo dire anche grazie di non essere stata una bella donna - ha spiegato -: so che quello che ho costruito lo devo solo e soltanto al talento. Di questo non posso che essere orgogliosa, sono stata un’ottima operaia del mio lavoro". Rita Pavone è ospite a Verissimo, nella puntata di sabato 5 giugno.

