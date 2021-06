Laura Chiatti e Marco Bocci, "da troppo tempo non si vedono insieme". L'influencer Marzano sospetta la crisi e parte il gossip

05 giugno 2021 a

Due attori, amati, anzi amatissimi dal pubblico. Due artisti, Laura Chiatti e Marco Bocci che stanno insieme da tempo: una gran bella famiglia che vive in Umbria in provincia di Perugia perché sia Laura che Marco sono originari del Perugino. Chiatti-Bocci, una delle coppie più belle dello spettacolo: ironici, complici e sempre presenti sui social. Qualche volta anche insieme.

C'è comunque chi fa notare, forse solo maliziosamente, che nelle ultime ore fra i due non ci sia lo scambio dei like e dei messaggi sia venuto meno. Solo gossip. A dirlo è l’influencer Deianira Marzano: “Il popolo del web si domanda se Laura Chiatti e Bocci si siano lasciati perché è un bel po’ che non si vedono insieme e non si mettono like”, dice Deianira in una storia pubblicata su Instagram. Marzano, inoltre, ha anche pubblicato la segnalazione di una fan: “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”, ha fatto sapere l’insider.

La storia d’amore di Laura Chiatti e Marco Bocci ha fatto e continua a far sognare i fans. I due attori, infatti, dopo essersi innamorati, si sono sposati e hanno formato una splendida famiglia. Sui social, condividono spesso alcuni momenti della loro vita insieme. In questi giorni, Marco Bocci si trova sul set come fa sapere lui stesso con un post sui social. L’ultima foto pubblicata dalla Chiatti, invece, è del figlio. Il sito specializzato ilsussidiario.net, scrive che i rumors che stanno circolando sui social, dunque, si dimostreranno infondati? Noi facciamo il tifo per Laura Chiatti e Marco Bocci, da sempre belli, sorridenti, innamorati e felici. Anche i fans si augurano di rivederli presto nuovamente insieme, divertenti e innamorati. Il gossip, probabilmente, si spegnerà rapidamente".

Intanto Laura Chiatti è apparsa su Instagram con un post di questa mattina nel quale appare in tutta la sua bellezza e che proponiamo qui sotto: "Verso Verona..." scrive.





