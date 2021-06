Asia Argento e il sesso con Fabrizio Corona: "Per due ore mi ha fatto vedere le stelle"

05 giugno 2021 a

Asia Argento è un'attrice e regista italiana, famosa anche a livello internazionale. Nata il 20 settembre 1975 (sotto il segno zodiacale della Vergine), è figlia del re dell’horror Dario Argento e dell’attrice Daria Nicolodi (scomparsa nel 2020). Asia Argento ha fatto il suo debutto come attrice quando era solo una bambina, ma ben presto si è appassionata anche alla regia, alla danza e al teatro. Spesso al centro delle cronache rosa per le sue storie d'amore e alcuni scandali. Nel 2018 è finita al centro dello scandalo molestie (e del movimento #metoo) accusando il magnate cinematografico Harvey Weinstein, mentre nel 2021 ha accusato anche il regista Rob Cohen, che l’aveva diretta in Xxx.

In passato per lei anche un flirt con Fabrizio Corona: "Ha detto che a letto mi ha fatto vedere le stelle? Mi ha preso, mi ha messo, mi ha girato, mi ha fatto. Poi ho detto: ‘Wow, forse ho visto le stelle’. Ok, forse ho visto le stelle, per due ore", ha rivelato tempo fa in una delle trasmissioni di Barbara D'Urso. Asia ha poi aggiunto che la sua soddisfazione era dettata anche dal fatto che arrivava da qualche tempo di "astinenza", ridimensionando così l'ego dell'ex re dei paparazzi. Tra di loro nessun ritorno di fiamma: "Siamo due mattacchioni, ma non è proprio il mio tipo", ha assicurato Asia, tutt'ora single.

Sempre per quanto riguarda la vita privata, la Argento dal 2000 al 2007 è stata legata al cantante dei Bluvertigo, Morgan, con il quale ha avuto la figlia Anna Lou, nata nel 2001. Il 27 agosto 2008 Asia Argento ha sposato il regista Michele Civetta, da cui ha avuto il secondo figlio (Nicola Giovanni), e da cui nel 2013 si è separata. Nel 2017 l’attrice ha iniziato una relazione con lo chef Anthony Bourdain, di 20 anni più grande di lei. L’8 giugno 2018 Bourdain si è tolto la vita misteriosamente in un albergo in cui alloggiava, in Francia. Asia Argento è protagonista a Verissimo, nella puntata di sabato 5 giugno.

