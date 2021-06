Simone Cristicchi, i due figli e la rivelazione su di lui di Memo Remigi: "Un grande barzellettiere"

05 giugno 2021 a

Simone Cristicchi è un cantante italiano, tra i più apprezzati dagli appassionati di musica. Nato a Roma il 5 febbraio 1977 sotto il segno dell’Acquario, ha avuto sin da piccolo una grande passione per l'arte in generale: nel fumetto per esempio da bambino era considerato un vero prodigio del disegno. Sempre in tenera età, si è appassionato anche alla musica rock, studiando la chitarra da autodidatta.

Nel 2005, dopo aver tentato di sfondare come musicista per anni, ha raggiunto il successo con il suo brano tormentone Vorrei cantare come Biagio. Una sorta di parodia nei confronti di Antonacci. L’anno successivo ha conquistato il secondo posto a Sanremo, mentre nel 2007 ha addirittura vinto il Festival con il brano Ti regalerò una rosa. Una delle esperienze che lo ha segnato di più all’epoca in cui è uno studente di Storia dell’Arte all’Università, è stata prestare servizio in un centro d’igiene mentale come volontario. Nel 2007 ha scritto anche un libro sul tema: Centro d’igiene mentale. Un cantastorie tra i matti.

Dopo aver raggiunto la notorietà musicale, dal 2013 Cristicchi ha deciso di lavorare anche ad un’altra sua grande passione: il teatro, dedicandosi completamente a questo e portando sul palcoscenico moltissimi spettacoli d’importanza storico sociale. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2010 ha sposato con l’archeologa romana Sara Quattrini. La coppia è convolata a nozze con un’intima cerimonia a Manciano, in Toscana, a cui hanno preso parte pochi amici intimi e i parenti più stretti. La coppia ha due figli: Tommaso (2008) e Stella (2011). Durante una puntata recente di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto su Rai1 da Serena Bortone e nella quale Cristicchi era ospite, Memo Remigi ha rivelato un aneddoto particolare sul cantautore: "Non tutti - ha affermato - sanno che Cristicchi è un grande barzellettiere, l'ho scoperto io durante una cena di gala a Roma". Simone Cristicchi è ospite a Verissimo, nella puntata di sabato 5 giugno.

