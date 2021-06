Ascolti tv venerdì 4 giugno, la Nazionale vince anche fuori dal campo: bene Quarto Grado

05 giugno 2021 a

a

a

La Nazionale trionfa anche negli ascolti televisivi. Nella serata di venerdì 4 giugno, su Rai1 l’amichevole tra Italia e Repubblica Ceca ha conquistato 4.600.000 spettatori, pari al 20.9% di share. Il 4-0 con cui gli azzurri hanno liquidato i cechi nell'ultimo test prima dell'inizio dell'Europeo è di buon auspicio, così come il risultato Auditel della Rai. Un risultato che ci si aspetta almeno raddoppiato per il debutto dell'11 giugno contro la Turchia. Su Canale5 La scelta The Choice ha raccolto invece davanti al video 1.987.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 Quel bambino non sarà mai tuo ha interessato 1.151.000 spettatori (5.3%).

Italia-Repubblica Ceca 4-0, gol e highlights: azzurri al ventisettesimo risultato utile di fila | Video

Su Italia1 Interstellar ha ottenuto 1.099.000 spettatori (6.6%). E ancora su Rai3 l'ennesima replica di Sissi La giovane imperatrice è stata seguita da 1.049.000 spettatori con il 4.9%. Ottimo risultato su Rete4 per Quarto Grado Le Storie, che ha totalizzato un ascolto medio di 1.770.000 spettatori (10.7%). Su La7 Propaganda Live ha registrato per l'ultima puntata della stagione 800.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of ha fatto segnare 324.000 spettatori (1.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito infine da 612.000 spettatori con il 2.9%.

Denise Pipitone, "ho riconosciuto la donna rom con Danas, sappiamo chi è". La svolta dell'autore del video

Per quanto riguarda l'access prime time, con Soliti ignoti di Amadeus assente a causa dell'amichevole dell'Italia, Canale5 con Striscia la Notizia ha raccolto una media di 3.453.000 spettatori con il 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 1.267.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Csi ha registrato 919.000 spettatori con il 4.3%. E poi su Rai3 Nuovi Eroi è stato visto da 1.217.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole da 1.597.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.161.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.222.000 (5.6%) nella seconda. Su La7 infine Otto e Mezzo ha visto all'ascolto 1.379.000 spettatori (6.5%).

Italia-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla in tv: c'è la new entry Pessina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.