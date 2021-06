Elena D'Amario, le storie finite con Nigiotti e Morrone: "Per me è difficile trovare l'amore"

05 giugno 2021 a

Elena D’Amario è una ballerina professionista, volto noto del talent show di Maria De Filippi, Amici. Una carriera partita dal 2010 quando ha partecipato al talent come concorrente. Tra i banchi della scuola di Amici è stata legata a un altro allievo, futuro concorrente di X Factor, il cantante Enrico Nigiotti. La coppia è stata molto amata dal pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni sviluppo, fino al colpo di scena, con Enrico che si autoeliminò per consentire a Elena di proseguire.

Quando Elena si è trasferita in America per lavoro, la relazione sentimentale è finita, anche se i due sono rimasti in buoni rapporti. Nata a Pescara il 19 giugno 1990, la D'Amario pare essere single, dopo l’annuncio che il fidanzamento con il ballerino Alessio La Padula è giunto al termine. La love story con Nigiotti invece è stata ostacolata dalla distanza, a causa del trasferimento della ballerina negli Stati Uniti.

Il gossip tuttavia non ha mai dato tregua alla ballerina, che fu anche accostata a Stefano De Martino dalle cronache rosa. Il presunto flirt, però, è stato sempre smentito da entrambi. E' datato 2019 l’inizio di un legame con Michele Morrone, attore noto al grande pubblico per diverse fiction (tra cui Sirene) e la partecipazione a Ballando con le Stelle. Il settimanale Chi li ha paparazzati avvolti nella morsa audace di baci infuocati. Morrone, precedentemente sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh, ha due figli. La storia tuttavia è finita. “L’amore è una cosa importante, fondamentale - ha raccontato Elena tempo fa -. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. E' una vita molto intensa quella con la danza, che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”. Elena D'Amario è protagonista a Verissimo, nella puntata di sabato 5 giugno.

