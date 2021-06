Elisabetta Canalis, uno schianto in rosso: poi esalta il marito: "Orgogliosa di te" | Foto

05 giugno 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis tra sensualità e orgoglio familiare. La showgirl infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower, che la ritrae con uno splendido vestito rosso, che esalta il suo fisico perfetto, frutto di allenamenti costanti e durissimi ai quali Elisabetta non si sottrae. Per lei gambe toniche e curve al punto giusto. E non mancano i complimenti vip, tra questi c'è quello della cantante Noemi.

E nelle stories, sempre di Instagram, ha mostrato tutto il suo orgoglio per il marito Brian Perri, autore di un nuovo intervento di chirurgia. "So proud of you", ha scritto la Canalis. Il suo matrimonio con il chirurgo statunitense dura ormai da 7 anni, dal 2014.

Un anno più tardi dall'unione tra Elisabetta e Brian è nata la loro piccola Skyler Eva. A Nuovo l’ex velina in una vecchia intervista ha raccontato la genesi del nome della figlia: “Ne abbiamo vagliati tanti con Brian, ma senza trovare mai un accordo - ha sottolineato -. Fino all’ottavo mese doveva chiamarsi in un modo, poi mio marito si è impuntato e allora abbiamo scelto Skyler, che negli Stati Uniti è piuttosto comune ed è piaciuto a tutti e due. Certo in Italia non si può tradurre, suona piuttosto strano e sembra quello di un’eroina di un cartone animato”.

Elisabetta Canalis, corpo da urlo e posa sexy in bikini leopardato: l'ex Velina incanta | Foto

Quando era una velina di Striscia la Notizia, Elisabetta ha avuto una relazione con Bobo Vieri. Una lunga relazione che ai tempi ha sdoganato quello che poi è diventato usuale: il binomio velina-calciatore. Dopo parecchi anni è finita sulle riviste di gossip mondiali con l’attore George Clooney. A Los Angeles si è ritrovata ad uscire spesso con la sua amica Maddalena Corvaglia, con cui ha aperto un centro di fisioterapia, ma il rapporto con Maddalena è andato in crisi nel 2019. Tuttora la divisione tra le due fa discutere, ma di schiarite non si sono viste.

Elisabetta Canalis, allenamento da impazzire: movenze hot e glutei scolpiti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.