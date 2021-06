Wanda Nara, safari in Africa con Icardi: il vestito leopardato è super sexy | Foto

04 giugno 2021 a

Giorni di vacanza per Wanda Nara, in compagnia del suo Mauro Icardi. La showgirl e procuratrice argentina, prima di concentrarsi a 360 gradi sul futuro del marito, si è concessa insieme al centravanti ora al Psg una vacanza in Africa, tra safari e relax in piscina.

Il tutto documentato su Instagram, dove insieme a Maurito documenta passo passo il periodo di relax vissuto nel Continente nero. In una delle ultime foto pubblicata sui social, Wanda sfoggia un vestito sexy leopardato, che non nasconde le sue curve. E nella didascalia fa l'ennesima dichiarazione d'amore a Icardi: "Dov'è il mio posto nel mondo? Dove c'è Mauro Icardi", le parole che accompagnano l'immagine.

Intanto si fa sempre più nebuloso e lontano da Parigi il futuro dell'attaccante ex Inter. Nonostante l’avvicendamento Tuchel-Pochettino, la presenza di Icardi nel Psg stellare costruito da Leonardo non ha convinto l’attaccante argentino ad accantonare l’ipotesi di un rientro in Italia, magari al Milan dopo il forfait della Juventus, incline a preservare il ruolo di allenatore-manager di Max Allegri.

Il ruolo di Paolo Maldini, in questa trattativa sarà di nuovo determinante, perché possa realizzarsi l’ambizione di tornare ai fasti passati di un grande Milan, quando gli obiettivi ambiziosi erano di portata europea. Con Leonardo le relazioni sono cordiali e, considerata la valutazione attuale di Icardi attorno ai 55 milioni, si potrebbe lavorare sulla stima reciproca per individuare la formula che riesca ad accontentare entrambe le parti. A Milano, Icardi e Wanda hanno appena arredato l’appartamento in zona Porta Nuova, acquistato prima del suo trasferimento al Psg quando era ancora profondamente incerta la sua volontà di ricostruirsi una carriera a Parigi. Un appartamento in cui nelle ultime settimane Wanda Nara torna spesso. Sullo sfondo ci sarebbe anche la Roma di Mourinho, ma quel che è certo è che per Wanda Nara (forse pure più di Mauro) il desiderio di tornare in Italia è sempre più pressante.

