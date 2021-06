Alba Parietti, da Ibiza umilia il figlio Francesco e l'amico Zorzi: selfie con il loro idolo | Foto

04 giugno 2021 a

Vacanza a Ibiza per Alba Parietti. La showgirl e conduttrice si è trovata in Spagna insieme a Paola Barale, in una sorta di riedizione di Thelma e Louise della tv italiana. Non si tratta ovviamente del sequel europeo dell'indimenticabile film di Ridley Scott, ma semplicemente di una vacanza da parte di una coppia inedita, sbarcata giovedì 3 giugno sulla perla delle Baleari. Una coppia che promette davvero scintille.

Sulle spiagge di Ibiza, Alba Parietti ha incontrato pure il cantante Mahmood, realizzando quindi un selfie di gruppo, con tanto di siparietto social con il figlio Francesco Oppini. "Rosica pure", ha scritto sulla didascalia che accompagna l'immagine. Oppini junior è infatti un fan del cantante, senza dimenticare Tommaso Zorzi, che per lo stesso Mahmood si era preso addirittura una cotta in passato e lo aveva rivelato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. I commenti alla foto pubblicata da Alba Parietti sono molti indirizzati a questo aspetto.

L'ex conduttrice di Galagoal ha casa a Rocca Llisa, una delle zone più esclusive e lussuose dell'isola, dove ha ospitato l'amica: "Finalmente nella mia Ibiza - ha scritto su Instagram accanto a una foto vista mare, di notte -. Quando ritorno a casa qui è come se frenassi a 200 all'ora, ma poi ti assorbe e ti avvolge". Dopo il relax casalingo della prima sera, via a tutta tintarella. Prova costume superata per le due ultracinquantenni, non c'è che dire, e come ricorda Alba tra le storie: "Facile essere fighe a vent'anni, o a trenta".

In spiaggia, appunto, la sorpresa. Alba e Paola hanno incontrato Mahmood, uno dei cantanti preferiti di Francesco Oppini e dell'amico Tommaso Zorzi. E la Parietti non si è lasciata sfuggire l'occasione per immortalarlo insieme per fare invidia al figlio.

