I Soliti ignoti, perché non va in onda stasera venerdì 4 giugno: cosa c'è al suo posto su Rai1

Non c'è Amadeus stasera, venerdì 4 giugno, su Rai1. C'è stato infatti un cambio di programmazione per Rai1: I Soliti ignoti – Il ritorno non andrà in onda. L'ultima puntata del programma è quindi rimandata.

Il quiz condotto da Amadeus lascerà spazio infatti al calcio, in particolare alla nazionale italiana. A partire dalle ore 20:30 di stasera infatti, ecco la partita Italia – Repubblica Ceca. Gli Azzurri di Roberto Mancini disputeranno quest'ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei di calcio. Il match si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Sarà possibile seguire Italia – Repubblica Ceca sia in diretta su Rai1 che in streaming su RaiPlay.

Tornando ai Soliti ignoti – Il ritorno, Amadeus ha annunciato la data dell'ultima puntata. L'appuntamento finale con il programma di Rai1 sarà infatti quello di domani, sabato 5 giugno alle ore 20:35. Nel corso della puntata di giovedì 3 giugno, Amadeus ha svelato gli ospiti che impreziosiranno il gran finale. Si tratta di due personaggi molto amati dai bambini. Nella puntata di Soliti ignoti di sabato 5 giugno ci saranno i Me contro Te, la coppia di Youtuber composta da Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio noti come Luì e Sofì.

"Noi domani non saremo in onda perché lasciamo spazio alla nazionale di calcio di Roberto Mancini. Torneremo dopodomani con l'ultima puntata de I soliti ignoti insieme ai Me contro Te. Bambini, ragazzi è da non perdere. Buona serata su Rai1", ha detto Amadeus nel corso della puntata di ieri.

Il programma, dopo la pausa estiva, tornerà in onda a settembre. In attesa dell'ultima puntata, una pausa col calcio per tutti gli appassionati.

