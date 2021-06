Stefano De Martino, duello con Mara Venier? Futuro insieme a Lorella Cuccarini

04 giugno 2021 a

Novità importanti in vista per Stefano De Martino, dal punto di vista lavorativo. Dopo il successo in Rai negli ultimi anni, il ballerino e conduttore sarebbe pronto a tornare a Mediaset, con un nuovo show che potrebbe sostituire quello della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso. Per lui sembrerebbe essere in arrivo un’occasione da non perdere: stando alle indiscrezioni, il conduttore potrebbe ritagliarsi uno spazio nella fascia pomeridiana della domenica, quella che per anni è stata occupata da Domenica Live. Sempre secondo i ben informati, De Martino condurrebbe il nuovo show con Lorella Cuccarini, per una riproposizione di Buona Domenica.

A Barbara D'Urso l'azienda di Cologno Monzese lascerebbe soltanto Pomeriggio5, la striscia quotidiana a cura di Carmelita, dal lunedì al venerdì. Anche per Lorella Cuccarini si tratterebbe di un grande ritorno alla domenica pomeriggio, dopo anni di assenza. E l'intesa mostrata con Stefano De Martino anche durante Amici (celebre un loro Tuca Tuca), sembra essere un anticipo promettente

L’ex di Belen Rodriguez, è pronto quindi a dare del filo da torcere a Mara Venier e al suo Domenica In. Ma non finisce qui sulle indiscrezioni della prossima stagione televisiva. Secondo Bubino Blog, dopo lo show guidato da Stefano De Martino e Lorella Cuccarini ci sarebbe ancora uno spazio da riempire. E potrebbe arrivare una nuova trasmissione condotta da Elisa Isoardi, la quale andrebbe a fare concorrenza a Francesca Fialdini e il suo Da noi a ruota libera. Insomma, Mediaset sembra intenzionata a mettere dei pezzi da novanta per contrastare l'egemonia Rai della domenica pomeriggio. E con simili personaggi, da Stefano De Martino a Lorella Cuccarini fino a Elisa Isoardi, pronosticare il sorpasso negli ascolti non pare essere così azzardato. Tornando a De Martino e alla sua situazione sentimentale, continua il suo periodo da single, con l'ex moglie Belen Rodriguez ormai pronta a dare alla luce la secondogenita Luna Marie, dal compagno Antonino Spinalbese.

