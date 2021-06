Antonella Attili, dai due figli all'esperienza sul set con Checco Zalone: "Stimolante"

04 giugno 2021 a

Antonella Attili è un'attrice italiana. Nata a Roma il 3 aprile 1963 sotto il segno dell’Ariete, sin da giovanissima ha manifestato una passione smodata per la recitazione, capendo ben presto che sarebbe diventata la sua strada. Non ha frequentato scuole o accademie ma ha imparato direttamente sul campo, calcando i palcoscenici teatrali della sua città. La Attili vanta un curriculum di tutto rispetto e collaborazioni con alcuni dei più celebri registi italiani e internazionali.

La sua prima esperienza sul set è stata proprio con Giuseppe Tornatore, che l'ha voluta per interpretare la madre del piccolo Totò nel film vincitore dell’Oscar, Nuovo Cinema Paradiso. “Che dire era il mio primo film. Un sogno e mi ritengo molto fortunata. Assomigliavo a una zia di Tornatore e inoltre avevo il naso storto come Pupella Maggio, che faceva la madre da vecchia. Ho anche fatto un gran bel provino”, ha ricordato tempo fa l’attrice romana.. Tornatore l'ha poi voluta anche per altri due suoi film, Stanno tutti bene, del 1990, e L’uomo delle stelle, del 1995. Non è il solo però, a riconoscere il talento dell’attrice, che ha lavorato anche con Pupi Avati, Ettore Scola e Stefano Incerti. Tra il 2008 e il 2010 ha interpretato la madre del Libanese, nella serie Romanzo criminale, che l'ha vista recitare al fianco di Francesco Montanari. E' però con il ruolo di Agnese Amato de Il paradiso delle signore, che ricopre dal 2018, a farsi conoscere dal grande pubblico.

L’attrice romana vive a Roma e ha due figli, un maschio e una femmina. Nel 2020 ha interpretato il ruolo della Signora Lella nel film di Checco Zalone, Tolo Tolo. L’attrice ha dichiarato che Zalone si è battuto con tutto se stesso per assegnarle quella parte: “Erano convinti che fossi troppo giovane e quindi poco credibile per quel ruolo”, ha rivelato recentemente la Attili, che così ha proseguito: “E' stata una bella esperienza lavorare con lui e molto stimolante perché cambiava idea in continuazione: ogni volta che arrivavo sul set non sapevo cosa sarebbe accaduto”. Antonella Attili è ospite a Propaganda Live, su La7, nella puntata di venerdì 4 giugno.

