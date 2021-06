Dimartino, la figlia Ninalou con Michela Forte e l'aneddoto sul Castello di Venere

04 giugno 2021 a

Antonio Di Martino, in arte Dimartino, è un cantante tra i più apprezzati, noti al grande pubblico soprattutto recentemente per la canzone, in coppia con Colapesce, Musica Leggerissima, diventata un tormentone dopo Sanremo 2021. Ha iniziato la sua carriera nel 1998 facendo musica insieme ai Famelika, gruppo da lui stesso fondato e che si è impegnato nel partecipare a quante più manifestazioni antimafia possibili. Insieme ai Famelika, Dimartino, ha pubblicatao 2 album, arrivando ad aprire i concerti di Caparezza e Morgan. Nato a Palermo il 1 dicembre 1982, segno zodiacale Sagittario, per quanto riguarda la vita sentimentale, la sua compagna è Michela Forte, una fotografa, che lo ha seguito in molti lavori. E’ opera sua infatti la copertina dell’album Afrodite che il cantautore ha dedicato alla figlia.

Antonio e Michela sono genitori della piccola Ninalou, nata nel 2017. Perché l’hanno chiamata così? “Nina viene da mia madre, Lou da Lou Reed, perché la mia compagna è una superfan dell’ex Velvet Underground”, ha spiegato lui in una vecchia intervista a Repubblica. La coppia vive a Milano ma ha trascorso il lockdown nel marzo 2020 a Palermo.

Ha spiegato il cantautore tempo fa: "Sono rimasto a casa a Palermo con la mia compagna e nostra figlia. Ho visto i miei vicini che non conoscevo dopo dieci anni" ha affermato. Il cantautore ha raccontato recentemente l'emozione di diventare padre: "La notte che è nata mia figlia, uscendo per fumare una sigaretta, mi sono trovato a contemplare il Castello di Venere sul monte Erice. E la fascinazione per quella visione mi ha permesso di approdare ad un titolo definitivo anche se il nome in sè esercitava su di me un notevole magnetismo", ha detto Dimartino. Dimartino è ospite con Colapesce della puntata di venerdì 4 giugno di Propaganda Live, su La7, la trasmissione condotta da Diego Zoro Bianchi.

