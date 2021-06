Colapesce, "Immagino una ragazza bellissima". I sogni da single del cantautore

04 giugno 2021 a

Colapesce, nome d'arte di Lorenzo Urciullo, è uno dei personaggi che hanno caratterizzato il panorama musicale moderno italiano. Dopo aver partecipato al festival di Sanremo ha iniziato un tour acustico con DiMartino. In questo momento l'artista siciliano sembra concentrato solo sulla musica ma nella sua vita, ormai da anni, c'è la mancanza di una spalla. Una figura al suo fianco che possa supportarlo.

Al momento non sembrano esserci figure femminili al suo fianco forse anche per l'impegno dedicato alla musica. Tuttavia negli anni scorsi, in alcune interviste, non ha escluso che un giorno possa decidere di fidanzarsi. In un'intervista del 2017 a Vice aveva confessato che le relazioni che aveva avuto erano quasi tutte legate al lavoro: "Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stron*o per esempio. All’inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale". Qualche anno prima a Dlso aveva detto comunque che cercava una ragazza. Una fidanzata ideale della quale ha fatto anche un identikit: “Come immagino tra qualche anno? Con una barca, anche una barchetta piccola, ma soprattutto felicemente fidanzato con una splendida ragazza". Per ora il sogno non pare essersi realizzato.

Colapesce è nato il 6 Settembre del 1983 a Solarino. Oggi ha 37 anni e dal 2005 lavora nel campo musicale. Durante la sua carriera ha pubblicato 4 album musicali e lavora per la casa discografica 42 Records. I primi passi musicali di Colapesce infatti sono stati mossi come leader del gruppo Albanopower. Ha successivamente abbandonato quella formazione in favore del progetto Santiago di Alessandro Reina. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album solista, Un meraviglioso declino, che gli è valso la Targa Tenco come Miglior opera prima. Colapesce sarà ospite questa sera, venerdì 4 giugno, di Propaganda Live lo show de La 7 condotto da Diego Bianchi che va in onda alle 21.15.

