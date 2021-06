Paolo Rossi, tre figli da altrettante compagne: due sono Lucia Vasini e Nadia Abubacker

04 giugno 2021 a

Paolo Rossi è un attore comico italiano, tra i più amati dal pubblico. Nato il 22 giugno del 1953 a Gorizia sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Paolo Rossi è noto anche al grande pubblico televisivo grazie ai programmi di successo che lo hanno visto protagonista. Nato appunto a Gorizia, Paolo Rossi, anche se si considera milanese d’adozione, nonostante abbia trascorso in Emilia Romagna, a Ferrara, la sua adolescenza, si è diplomato proprio lì come perito chimico.

In un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Radio2 ha rivelato che, prima degli inizi nel mondo della comicità e del teatro, ha svolto il servizio militare vicino Torino, chiudendo l’esperienza con il grado di Sergente. Tra le curiosità sul suo conto, Rossi è alto 158 centimetri, per un peso di circa 55 chili. Amante dei grandi classici, da Skakespeare a Moliere, con cui da sempre si è misurato in teatro, ha lavorato per anni sia in Rai che a Mediaset. All’Huffington Post, in merito all’imitazione dei politici da parte dei comici ha detto in una vecchia intervista: “Impossibile oggi fare una parodia del potere, o di chi lo circonda: sono già una caricatura di se stessi, sarebbe come imitare un imitatore”.

Considera suoi maestri Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Carlo Cecchi e Giorgio Strehler. Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha avuto tre compagne e altrettanti figli. Una di loro è Lucia Vasini, sua compagna anche professionale. Nel 2002, poi, si è sposato con l’attrice e corista Nadia Abubacker. Paolo Rossi è ospite a Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi in arte Zoro, su La7. Rossi è presente nella puntata di venerdì 4 giugno. Tra gli altri ospiti anche Valerio Aprea, Antonella Attili e il duo di cantanti Colapesce Dimartino, reduci dal successo di Sanremo, Musica Leggerissima.

