Romy Schneider, dall'amore con Delon ai due matrimoni falliti fino alla tragica morte del figlio

04 giugno 2021 a

a

a

Romy Schneider è un'attrice austriaca, nata nel 1938 e morta ad appena 43 anni nel 1982. Figlia della tedesca Magda Schneider e dell’austriaco Wolf Albach Retty - già attori di successo in Austria - passò alcuni anni della sua vita in collegio dove dimostrò il suo talento per la pittura. Una volta uscita si trasferì in Germania dove la madre si era risposata. Ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi, ma è passata alla storia per il suo ruolo giovanile ne la Principessa Sissi, la trilogia dedicata alla giovane regnante moglie di Francesco Giuseppe. La vera svolta nella carriera di Romy Schneider avvenne con il film L’amante pura (1958), durante il quale conobbe Alain Delon con il quale incominciò una lunga relazione sentimentale. Dopo la fine della storia d'amore con Delon, la sua vita sentimentale fu un autentico disastro: fallirono infatti i suoi due matrimoni, cosa che nel tempo la portò alla depressione e all’alcolismo, nonostante la nascita dei due figli: David, nato nel 1966 dall’unione con il regista Harry Meyen, e Sarah, nata il 21 luglio 1977 dalla seconda unione con Daniel Biasini, un giornalista franco-italiano. Il fragile equilibrio di Romy venne segnato anche dalla scomparsa del primo marito impiccatosi con una sciarpa nella sua casa di Amburgo.

Alain Delon, è morta l'ex moglie Nathalie: dal matrimonio nacque il figlio Anthony

All’inizio degli anni Ottanta, ormai distrutta dall’alcol, dall’asportazione di un rene a causa di un tumore e, soprattutto, dalla tragica morte del figlio David - scomparso a 14 anni il 5 luglio 1981 rimanendo infilzato nel cancello che tentava di scavalcare a casa dei nonni - la Schneider fu trovata morta il 29 maggio 1982 nella casa parigina del produttore Laurent Petin, al quale era legata da un anno. Aveva solo 43 anni. La causa della morte - nonostante inizialmente fossero circolate voci di suicidio - fu di arresto cardiaco. E' sepolta accanto al figlio David, a Boissy-sans-Avoir, un piccolo paese vicino alla capitale francese. Romy Schneider è protagonista in Sissi la giovane imperatrice, secondo capitolo della trilogia, su Rai3 venerdì 4 giugno.

La Principessa Sissi, la trama dello storico film in onda oggi su Rai3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.